Darktable 4.0: arrivato il refresh dell'interfaccia grafica

Il team di sviluppatori del progetto Darktable, noto applicativo open source multipiattaforma per l'elaborazione fotografica e lo sviluppo dei file in formato RAW, ha annunciato la disponibilità di una nuova major release del programma che introduce diverse novità interessanti capaci di migliorare i vari workflow con tale applicazione. Darktable 4.0 arriva dopo cinque mesi di sviluppo, si tratta di una versione pensata per celebrare i 10 anni di attività del progetto. In tale release è possibile trovare una serie funzionalità innovative come ad esempio il Color and Exposure Mapping, una feature pensate per assicurare l'uniformità della color rendition, e il nuovo color science chiamato Filmic v6, che pensiona il sistema di mandatory desaturation tramite l'introduzione di un sistema di true gamut mapping.

Darktable 4.0 beneficia di una nuovo metodo di guided laplacian presente all'interno del modulo chiamato highlight reconstruction. Tale funzione aiuta l'utente ad estrarre diversi dettagli e dati presenti nel non-clipped RGB channel.

Sempre in Darktable 4.0 sono stati aggiunti diversi white balance preset dedicati a diversi modelli di fotocamere, come: la Nikon D4S, la Panasonic DC-S5 e la Sony ILCE-7M4. In tale build troviamo anche il supporto all'UCS 22 (Uniform Color Space 2022). Oltretutto l'intera GUI (Graphical User Interface) è stata rinnovata con l'obbiettivo di apparire in modo più consistente ed offrire un accesso semplificato ai vari strumenti presenti nell'applicazione. L'interfaccia ora appare esteticamente più gradevole alla vista con uno stile più moderno e lineare. Le sezioni: color, contrast, collapsible section, icon, margin e padding sono state tutte allineate mentre il modulo vignetting è s tato diviso in due sezioni per evitare confusione tra i vari elementi.

In Darktable 4.0 è stato aggiunto il supporto: per i font IPAPGothic, all'DNG GainMap EXIF information ed all'esportazione del formato EXR a 16-bit. Inoltre il sistema di tagging suggestion è stato migliorato grazie all'introduzione del modulo chiamato "collection filter" e del parametro "contrast".