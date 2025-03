Daredevil - Rinascita: quando esce l'episodio 4 su Disney+

L'episodio 4 della serie Daredevil - Rinascita sarà disponibile su Disney+ mercoledì 19 marzo, quando qui in Italia saranno le 3:00 del mattino. Prosegue dunque a cadenza settimanale il rilascio dei nuovi episodi della prima stagione della serie Marvel, il cui titolo originale è Daredevil - Born Again.

Dalle 3:00 del mattino di quest'oggi è invece disponibile il terzo episodio intitolato "The Hollow of His Hand", diretto da Michael Cuesta e scritto da Jill Blankenship. Il prossimo vedrà la regia di Jeffrey Nachmanoff e la scrittura di David Feige insieme a Jesse Wigutow.

Per vedere Daredevil - Rinascita in streaming ricordiamo che occorre attivare un piano di abbonamento alla piattaforma Disney+. Il più economico è Standard con pubblicità, il cui prezzo è di 5,99 euro al mese.

Daredevil - Rinascita: inizio da record

L'attesa per il ritorno in scena di Daredevil era tanta, lo si sapeva, ma pochi immaginavano un impatto simile. Nei primi cinque giorni in catalogo su Disney+, la nuova serie Marvel ha fatto registrare numeri da record: con 7,5 milioni di visualizzazioni segna il miglior debutto in streaming dell'anno.

Numeri destinati a crescere nel corso delle prossime settimane, con il rilascio dei nuovi episodi, a partire da quello di mercoledì. D'altronde l'inizio scoppiettante delle prime due puntate, insieme alle recensioni entusiastiche di pubblico e critica, avevano posto le basi di quello che si è poi rivelato un successo globale.

Ecco perché, per quanti hanno scelto di mettere in pausa il loro abbonamento a Disney+ nei mesi scorsi, Daredevil - Born Again è il titolo giusto per riprendere il filo, se così si può dire. E per chi non lo sapesse ancora, il piano Standard con pubblicità al prezzo di 5,99 euro al mese, senza alcun tipo di vincolo, consente di accedere all'intero catalogo della piattaforma streaming.

Qui sotto intanto potete vedere i primi spettacolari minuti dell'episodio 1.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.