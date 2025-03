Daredevil Rinascita: quando esce, dove vederlo e quanti episodi sono

Daredevil: Rinascita (il cui titolo originale è Daredevil: Born Again) debutta oggi, 4 marzo 2025, su Disney Plus, andando ad arricchire il catalogo del servizio di streaming di Disney con una nuova serie ambientata nel Marvel Cinematic Universe e prodotta da Marvel Studios.

La serie è legata alla serie Daredevil, pubblicata su Netflix tra il 2015 e il 2018. Nel ruolo del protagonista, Matt Murdock / Daredevil, torna Charlie Cox. Anche altri componenti della serie precedente torneranno nel loro ruolo.

Per vedere Daredevil: Rinascita su Disney Plus basta avere un abbonamento alla piattaforma di streaming, disponibile a partire da 5,99 euro al mese. Per tutti i dettagli è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Disney+.

Episodi, trama e trailer di Daredevil: Rinascita

Daredevil: Rinascita si compone di un totale di 9 episodi. I primi due episodi sono disponibili a partire da oggi, 4 marzo. Successivamente è previsto il rilascio di un episodio alla settimana, fino al 25 marzo, quando saranno pubblicati due episodi. Non ci sono ancora le date di rilascio degli ultimi tre episodi. La serie, in ogni caso, è già confermata per una seconda stagione che arriverà il prossimo anno.

La trama di Daredevil: Rinascita non è stata rivelata nei dettagli ma è confermato che la nuova serie è ambientata diversi anni dopo la serie trasmessa da Netflix, con Daredevil che ha temporaneamente abbandonato il suo ruolo di vigilante.

Ecco il trailer ufficiale:

Come vedere Daredevil: Rinascita in streaming

Per vedere Daredevil: Rinascita è sufficiente attivare un abbonamento a Disney Plus. Le opzioni sono:

piano Standard con pubblicità da 5,99 euro al mese ,

da , piano Standard senza pubblicità da 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno

da oppure piano Premium da 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno (con contenuti in 4K)

Per attivare Disney Plus basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.