Daniil Kasatkin, ex giocatore NCAA, arrestato in Francia per presunto ruolo in ransomware

La storia di Daniil Kasatkin è quella di una doppia vita che, almeno secondo le accuse, si muove tra il parquet dei campi da basket e le oscure trame della criminalità digitale. Un racconto che intreccia sport, giustizia internazionale e i nuovi rischi della società connessa, dove la reputazione può essere travolta in poche ore da sospetti che spaziano ben oltre il mondo dello sport.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 27enne ex giocatore di basket russo è stato arrestato lo scorso 21 giugno all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Kasatkin, con alle spalle un’esperienza nella NCAA americana a Penn State, stava atterrando in Francia insieme alla fidanzata quando è stato fermato in esecuzione di un mandato internazionale. Le autorità statunitensi lo accusano di aver svolto il ruolo di intermediario per un gruppo di cybercriminali responsabili di una lunga serie di attacchi ransomware che, tra il 2020 e il 2022, avrebbero colpito oltre 900 vittime, incluse due agenzie federali americane.

Un'accusa pesante

La difesa, rappresentata dall’avvocato Frédéric Bélot, si è subito mobilitata per sottolineare l’estraneità di Kasatkin ai fatti contestati. “È completamente innocente. Ha solo acquistato un computer di seconda mano e non sa nemmeno installare applicazioni”, ha dichiarato il legale, ipotizzando che il dispositivo fosse già compromesso o che l’identità dell’atleta sia stata sfruttata dal venditore per coprire attività illecite.

L’accusa, però, resta pesante: “cospirazione per commettere frode informatica” e “cospirazione per frode informatica”, reati che potrebbero costare a Kasatkin una lunga pena detentiva se dovesse andare a buon fine la procedura di estradizione avviata dagli Stati Uniti. Le indagini hanno ricostruito un quadro che, se confermato, getterebbe una luce inquietante su come anche figure apparentemente insospettabili possano essere coinvolte in operazioni criminali di portata globale.

La storia di Kasatkin

La carriera sportiva di Kasatkin aveva conosciuto una parabola ascendente tra Stati Uniti e Russia. Dopo l’esperienza universitaria, il giocatore era tornato in patria nel 2019, vestendo la maglia della MBA-MAI per ben 172 partite. Solo di recente aveva lasciato la squadra, ma il suo percorso professionale è stato improvvisamente interrotto da accuse che lo collegano a uno dei fenomeni più preoccupanti della cybersecurity contemporanea.

Benché non sia stato nominato ufficialmente nei documenti giudiziari, gli inquirenti ipotizzano che il gruppo di hacker per cui Kasatkin avrebbe fatto da negoziatore sia la famigerata "Conti gang". Questa organizzazione, considerata l’erede di Ryuk, ha segnato la storia della criminalità informatica degli ultimi anni, colpendo istituzioni e aziende in tutto il mondo prima di disgregarsi in seguito a una clamorosa fuga di dati interna.

Un contesto complesso

L’arresto di Kasatkin si inserisce in un contesto di rafforzata cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità informatica. Solo poche settimane prima, le autorità francesi avevano catturato quattro presunti operatori del forum di hacking BreachForums, tra cui figure di spicco come IntelBroker e ShinyHunters. Un segnale che la pressione delle forze dell’ordine sui network criminali digitali sta crescendo, così come l’attenzione mediatica su questi casi.