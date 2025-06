Dal magazzino alla porta di casa: Amazon prepara l’arrivo dei robot corrieri

Immaginate un futuro in cui robot umanoidi saltano agilmente fuori da Rivian furgoni elettrici per consegnare pacchi direttamente alla vostra porta. Non si tratta di fantascienza, ma della prossima rivoluzione logistica firmata Amazon, pronta a trasformare radicalmente il settore delle consegne automatizzate.

Il "parco umanoidi" di Amazon

Il colosso dell’e-commerce ha quasi ultimato la costruzione di un "parco umanoidi" a San Francisco, una struttura delle dimensioni di una caffetteria dove i robot vengono addestrati a superare ostacoli e a operare autonomamente. Secondo quanto riportato da The Information, il cuore di questa innovazione è un avanzato software di AI logistica sviluppato internamente, che consente agli automi di comportarsi come veri e propri corrieri, portando la tecnologia a un livello mai visto prima.

Questo progetto fa parte di una strategia più ampia di Amazon, che include la creazione di un team dedicato all’intelligenza artificiale agentica. L’obiettivo è trasformare i tradizionali robot da magazzino in assistenti multifunzionali, capaci di comprendere ed eseguire comandi espressi in linguaggio naturale. Si punta così a superare i limiti dei sistemi robotici attuali, spesso rigidi e specializzati, per adottare soluzioni flessibili e polivalenti.

Il caso "Digit" e dei robotaxi

Amazon ha già mosso i primi passi verso questa trasformazione con un progetto pilota che coinvolge "Digit", un umanoide sviluppato da Agility Robotics. Tra i modelli in fase di sperimentazione figura anche un robot da 16.000 dollari prodotto dall’azienda cinese Unitree. Questi esperimenti evidenziano l’impegno dell’azienda nel testare diverse soluzioni per automatizzare il processo di consegna.

Non è la prima volta che Amazon si avventura nel campo dell’automazione logistica. L’acquisizione di Zoox, una startup specializzata in robotaxi, nel 2020 ha segnato un passo significativo verso l’obiettivo di automatizzare l’intera catena distributiva, dal centro logistico fino al cliente finale. Attualmente, centinaia di migliaia di persone gestiscono le operazioni di consegna per Amazon in tutto il mondo, ma l’introduzione di robot umanoidi potrebbe cambiare drasticamente questo scenario.

L'impatto sul lavoro

Tuttavia, questa rivoluzione tecnologica non è priva di sfide. La graduale sostituzione dei lavoratori umani con automi solleva questioni cruciali legate alla sicurezza, all’etica e all’impatto occupazionale. Sarà necessario sviluppare nuove regolamentazioni per garantire un equilibrio tra il progresso tecnologico e la responsabilità sociale, affrontando le implicazioni socioeconomiche di questa trasformazione.