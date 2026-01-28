Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Dal dominio al sito con l’AI: le offerte di Aruba per il tuo progetto
Aruba offre domini a partire da 0,99 € e soluzioni hosting con AI integrata, unendo prezzi accessibili, tecnologia avanzata, sicurezza certificata e assistenza clienti premiata.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 28 gen 2026
Quando un’idea prende forma, la prima vera scelta strategica è quella del dominio e dell’hosting. È qui che entra in gioco Aruba, da oltre trent’anni punto di riferimento del digitale italiano. Con prezzi di ingresso estremamente competitivi e una piattaforma tecnologica solida, Aruba rende l’accesso al web semplice, affidabile e alla portata di tutti, dai privati alle imprese.

Scopri l'offerta di Aruba Hosting

Tante offerte per la registrazione del dominio

La registrazione di un dominio è il primo passo per costruire un’identità online credibile, e Aruba lo fa con una serie di offerte: i domini .it è sono disponibili a partire da 3,99 €, il .com da 4,99 €, il .cloud da 0,99 €, il .eu da 1,99 € e il .org da 6,99 € per il primo anno. Prezzi pensati per permettere a chiunque di iniziare senza barriere, sia che si tratti di un progetto personale, di un blog, di una startup o di un’attività già strutturata. Per chi è già cliente, il rinnovo dei servizi è semplice e immediato make l’esperienza continua senza interruzioni.

Servizio Hosting con AI integrata

Ma Aruba non è solo domini. L’hosting si trasforma in una vera piattaforma di creazione digitale, oggi arricchita da AI integrata, che accompagna l’utente in ogni fase: dalla realizzazione del sito alla gestione di un e-commerce, fino all’archiviazione dei file. Le soluzioni spaziano dall’hosting Linux e Windows per chi desidera pieno controllo, fino a WordPress e WooCommerce per chi cerca strumenti pronti, affidabili e scalabili. Per chi preferisce un approccio ancora più guidato, SuperSite consente di creare siti e negozi online in pochi passaggi, senza commissioni.

L’affidabilità di Aruba si riflette anche nei numeri: milioni di domini gestiti, milioni di caselle email attive e oltre un milione di siti ospitati. Tutto poggia su data center di proprietà situati in Italia, progettati secondo i più alti standard infrastrutturali e alimentati da energia proveniente da fonti rinnovabili. Per conoscere le offerte Hosting di Aruba clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

