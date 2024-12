Dai una marcia in più al tuo business con Tot

Tot è il conto aziendale online progettato da una startup innovativa 100% italiana con sede a Milano. Ai titolari del conto offre una netta semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria del loro business, che si traduce in maggiore flessibilità e meno tempo perso.

Aprire un conto Tot significa scegliere un partner affidabile per la gestione finanziaria, pensato proprio per chi fa impresa in Italia, con l'IBAN italiano tutti i servizi di banking e amministrazione in un'unica soluzione e i capitali tutelati fino a 100.000 euro. A questo si aggiunge poi la natura interamente digitale del conto, che consente ai titolari di una qualsiasi attività di avere il loro business sempre a portata di mano.

Il conto aziendale Tot è disponibile gratis per i primi 30 giorni. Durante il periodo di prova, i titolari del conto hanno modo di provare le funzionalità del conto, potendosi così fare un'idea precisa sui suoi principali punti di forza. Al termine della prova gratuita si può scegliere uno dei tre piani a disposizione: il più economico è Essentials, che parte da 7 euro al mese.

Tot: il conto aziendale online con IBAN italiano

Il conto business Tot con IBAN italiano permette di incassare dai propri clienti ovunque ci si trovi e mette a disposizione senza commissioni aggiuntive bonifici SEPA istantanei, pagoPA, F24, SDD e RiBa. In merito alle spese aziendali, i clienti Tot beneficiano di una carta Visa Business e di carte di debito Mastercard Business da assegnare al proprio team.

Una caratteristica chiave di Tot è l'assenza di limiti riguardanti incasso, operazioni in ingresso e giacenza. A questo proposito, si possono inviare e ricevere bonifici verso qualunque nazione appartenente all'area SEPA, inclusi i bonifici istantanei (anche quest'ultimi sono gratuiti).

Tutti i conti Tot sono gestiti in collaborazione con Banca Sella, la banca privata numero uno in Italia (a quest'ultima è affidata la completa custodia dei fondi). Un ulteriore punto di forza di ciascun conto è il pagamento nativo delle deleghe F24, con l'opportunità di farle pagare dal proprio commercialista tramite la delega I24.

Contabilità aziendale semplificata

Tra i servizi inclusi nel conto aziendale Tot vi è l'integrazione con il Cassetto Fiscale. Ciò aiuta i titolari di un'attività a filtrare e categorizzare le fatture, effettuare la riconciliazione bancaria in automatico ed eseguire l'export per la prima nota. Inoltre, si ha la possibilità di pagare i propri fornitori con un clic, prendendo come riferimento la fattura ricevuta.

I collaboratori dell'azienda possono poi offrire il loro supporto nella gestione amministrativa, predisponendo perfino i pagamenti, previo controllo e approvazione da parte del titolare. Quest'ultimo può ad esempio stabilire ruoli e accessi per il proprio team, così come il livello di permesso. A livello teorico, il commercialista o i collaboratori possono visualizzare i movimenti del conto, fare la riconciliazione delle fatture, scaricare l'elenco delle transazioni e - come detto in precedenza - predisporre i pagamenti.

I piani di Tot

I piani del conto aziendale online Tot sono sei, tre per ciascun profilo (Business e Business Pro).

Se la scelta ricade sul profilo Business, i piani sono:

Essentials : 7 euro al mese (unico addebito di 84 euro + IVA)

: 7 euro al mese (unico addebito di 84 euro + IVA) Plus : 15 euro al mese (unico addebito di 180 euro + IVA)

: 15 euro al mese (unico addebito di 180 euro + IVA) Premium: 39 euro al mese (unico addebito di 468 euro + IVA)

Questi invece sono i piani del profilo Business Pro, che aggiunge le carte per il team e più accessi:

Smart : 35 euro al mese (unico addebito di 420 euro + IVA)

: 35 euro al mese (unico addebito di 420 euro + IVA) XLarge : 95 euro al mese (unico addebito di 1.140 euro + IVA)

: 95 euro al mese (unico addebito di 1.140 euro + IVA) Special: in arrivo

Vi confermiamo infine la possibilità di accedere alla prova gratuita di 30 giorni direttamente su questa pagina del sito Tot.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.