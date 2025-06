Dai Reel di prova, Restyle AI e modifiche alla griglia dei post: tutte le novità di Instagram

Instagram continua a evolversi, introducendo nuove funzionalità che promettono di rivoluzionare l’esperienza degli utenti italiani. Tra strumenti creativi e innovazioni basate sull’intelligenza artificiale, la piattaforma mira a offrire opzioni mai viste prima per migliorare la fruizione e l’interazione. Scopriamo insieme le novità che stanno trasformando il modo di utilizzare il social network.

Reel di prova per ottimizzare i contenuti

Una delle novità più interessanti è la funzione Reel di prova, pensata per i creator che vogliono testare i propri contenuti prima di renderli visibili a tutti. Questa opzione consente di pubblicare video che saranno mostrati esclusivamente agli utenti che non seguono il profilo. In questo modo, è possibile verificare l’efficacia dei contenuti senza influenzare il pubblico consolidato. Per utilizzare questa funzione, basta selezionare l’opzione “Pubblico” durante la fase di pubblicazione e scegliere la modalità di prova.

Riorganizzazione della griglia profilo

Una delle richieste più attese dagli utenti è finalmente realtà: la modifica alla griglia dei post. Questa funzione permette di personalizzare completamente il layout del proprio profilo, spostando i contenuti pubblicati in qualsiasi posizione si desideri. Ora è possibile organizzare la propria griglia in modo strategico, mettendo in evidenza i post più significativi. Per accedere a questa opzione, basta utilizzare il menu a tre puntini disponibile sul profilo.

Musica in tempo reale nelle Note

Grazie alla collaborazione tra Instagram e Spotify, arriva una funzione che entusiasmerà gli amanti della musica: la possibilità di condividere i brani ascoltati in tempo reale direttamente nelle Note. Questa integrazione consente di mostrare la canzone in ascolto fino alla pubblicazione di una nuova nota. Gli altri utenti possono interagire con il contenuto musicale, salvandolo tra i preferiti o reagendo con un semplice tocco. Un modo innovativo per connettere la musica all’esperienza social.

Restyle: il futuro dell'editing con l'AI

Adam Mosseri, CEO di Instagram, ha presentato Restyle AI, un rivoluzionario strumento di editing video basato sull’intelligenza artificiale. Inizialmente disponibile nell’app “Edits”, questo strumento offre preset predefiniti per modificare i video in modo semplice e intuitivo. Ma la vera innovazione arriverà con la possibilità di effettuare modifiche descrivendole tramite comandi testuali. Questa tecnologia punta a democratizzare l’editing video, rendendolo accessibile anche agli utenti meno esperti.

Come accedere alle nuove funzioni

Per provare queste straordinarie novità, è necessario aggiornare l’app di Instagram tramite il Google Play Store o l’App Store. Gli utenti più curiosi possono iscriversi al programma beta per testare in anteprima le funzionalità in fase di sviluppo o scaricare i pacchetti APK da piattaforme come APKMirror. Con questi aggiornamenti, Instagram conferma il suo ruolo di leader tra i social media, puntando su strumenti che favoriscono la creatività e l’interazione tra gli utenti.