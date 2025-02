Da testo a video con avatar tramite l'intelligenza artificiale di Synthesia

Passare da un testo scritto a un video, con tanto di avatar che pronuncia le parole che vogliamo, è ciò che permette di fare l'intelligenza artificiale di Synthesia, punto di riferimento tra le piattaforme di AI video a livello internazionale. Per fugare qualsiasi dubbio sul suo funzionamento, potete provarlo gratis con l'account Free.

Synthesia è da considerarsi una risorsa innovativa per la creazione di video con l'intelligenza artificiale. Può essere uno strumento utile ad esempio per i creatori di contenuti digitali, per chi lavora nel digital marketing, per creare video di formazione online e corsi e-learning, per le aziende e le agenzie di comunicazione.

Chi dovrebbe usare Synthesia, la piattaforma di AI video

Per quello che offre, Synthesia rappresenta un'ottima opportunità per tante persone, a partire dai content creator, che avrebbero tra le mani uno strumento tanto potente quanto innovativo per la produzione di video da pubblicare sui social e tutorial.

Va da sé che si rivolge poi a chi lavora nel campo del marketing, consentendo di creare video coinvolgenti e in grado di convertire al meglio determinate landing page e campagne pubblicitarie. Coinvolgimento legato anche alla presenza nei video di avatar realistici, progettati per comunicare qualsiasi tipo di messaggio desiderato.

A questa lista si aggiungono inoltre i professionisti che lavorano nel campo della formazione online. Grazie a una piattaforma come Synthesia, infatti, è possibile creare interi corsi e-learning più coinvolgenti e interattivi.

In ambito aziendale, invece, una risorsa simile può tornare utile per realizzare ad esempio la presentazione di un nuovo prodotto, un video di formazione destinato ai dipendenti, oppure ancora un filmato per una comunicazione interna.

Synthesia èdisponibile per tutti gratis con l'account Free, che permette di provare le funzionalità AI della piattaforma. Se poi si rimane soddisfatti di quanto ottenuto, è possibile passare ai piani premium a partire da 16 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.