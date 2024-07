Da oggi un POS senza commissioni fisse con myPOS

Finalmente, una notizia che farà sorridere anche chi ha il negozio più piccolo del mondo: myPOS ha deciso di eliminare le commissioni fisse di 0,05 euro su ogni transazione effettuata nel nostro Paese. Così, il calcolo delle commissioni avverrà soltanto sulla parte variabile dell’1,20%.

Questa novità rappresenta un’ottima notizia per chi effettua tante transazioni ogni mese. Insomma, se vendi caffè a 1 euro tutto il giorno, adesso ti ritroverai con più soldi sul conto. Ma le buone notizie non finiscono qui. Infatti, fino al 31 luglio, myPOS ha messo in promozione il suo lettore di carte myPOS Go Combo. Questo dispositivo non solo costa 99 euro invece di 189 euro, ma include anche una stazione di ricarica e stampa. Non ti servirà neanche collegarlo al cellulare, perché è autonomo.

Il vantaggio del POS senza commissioni fisse myPOS

La decisione di myPOS di eliminare la commissione fissa è per dare una mano alle piccole attività. Prima, su ogni transazione veniva applicata la tassa aggiuntiva di 0,05 euro. Da oggi, questo costo nascosto non c’è più.

Parliamo del POS myPOS Go Combo. Si tratta di un lettore autonomo che funziona sia con la SIM 4G integrata che con la connessione Wi-Fi. Ciò implica che puoi accettare pagamenti ovunque tu sia, senza doverti preoccupare di trovare una presa o di avere una connessione stabile. Inoltre, è in grado di gestire pagamenti contactless, con banda magnetica e chip&PIN.

Inoltre, ogni pagamento viene accreditato sul conto in meno di 3 secondi. Hai anche a disposizione la carta business gratuita e l’app myPOS per tenere sotto controllo ogni movimentazione.

Quindi, per tutti i commercianti che sono stanchi di pagare commissioni fisse anche per il più piccolo degli acquisti, myPOS è una scelta fantastica. Per acquistare il terminale, clicca sul box qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.