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Da Octopus netto calo per luce e gas: le nuove tariffe fino al 29 aprile

È il primo importante ribasso da quando è iniziata la guerra tra Iran e Stati Uniti/Israele: ecco i nuovi costi.
Da Octopus netto calo per luce e gas: le nuove tariffe fino al 29 aprile
È il primo importante ribasso da quando è iniziata la guerra tra Iran e Stati Uniti/Israele: ecco i nuovi costi.
Federico Pisanu
Pubblicato il 23 apr 2026
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Per la prima volta da quando è iniziata la guerra in Iran, in casa Octopus si registra una netta flessione del costo della materia prima luce e gas. Il riferimento è alle tariffe dell'offerta a prezzo fisso, grazie alla quale le famiglie italiane possono bloccare il costo di luce e gas per dodici mesi.

Al termine del primo anno i clienti Octopus hanno comunque la possibilità di richiedere nuovamente la tariffa più bassa in vigore in quel momento. Inoltre, il fornitore energetico britannico fornisce una politica di prezzi trasparente, oltre a una bolletta facile da capire e confrontare con le proposte della concorrenza.

Pagina offerta Octopus

octopus tariffe fino al 29 aprile

Le nuove tariffe luce e gas di Octopus Fissa 12M valide fino al 29 aprile

Il costo della materia prima luce e gas dell’offerta a prezzo fisso di Octopus ha subito una decisa flessione per quest’ultimi giorni del mese di aprile. Ecco la panoramica completa delle nuove tariffe valide fino al giorno 29.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1232 euro/kWh (in precedenza era 0,1331 euro/kWh): costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi consecutivi
  • 6 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione (importo complessivo pari a 72 euro all’anno)

Gas

  • 0,475 euro/Smc (in precedenza era 0,543 euro/Smc): costo della materia prima Gas bloccato per dodici mesi consecutivi
  • 7 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione (importo complessivo pari a 84 euro all’anno)

Non cambia nulla, invece, per quanto riguarda i costi indipendenti dal fornitore, che concorrono al prezzo finale presente in bolletta: le spese per il trasporto e la gestione del contatore, le imposte, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione.

Pagina offerta Octopus

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