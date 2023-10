Da NordVPN è già tempo di Black Friday con sconti fino al 65%

A sorpresa NordVPN ha scelto di anticipare tutti lanciando con un mese di anticipo l'offerta Black Friday: fino al 65% di sconto sul piano Completo e prezzi a partire da 3,79 euro al mese per 2 anni, con 3 mesi extra in regalo. La promozione è a tempo limitato, ciò significa che lo sconto del 65% potrebbe restare attivo online solo per qualche ora. Il nostro consiglio, ti parliamo per esperienza personale, è quello di cogliere al volo la super promo di giornata.

NordVPN: è arrivata l'offerta Black Friday

Il piano NordVPN più conveniente è quello Standard: grazie alla speciale offerta Black Friday di oggi, il prezzo del piano di 2 anni è crollato a 3,79 euro al mese, per effetto del dello sconto del 54%. Nel piano sono inclusi una VPN sicura e ad alta velocità, uno strumento anti-malware e un blocco automatico degli annunci pubblicitari e dei tracker dei siti web.

La scelta più popolare è invece NordVPN Plus, in super offerta a 4,79 euro al mese per 2 anni con 3 mesi extra gratuiti. Oltre ai vantaggi del piano Standard, Plus aggiunge un password manager multipiattaforma e un servizio di monitoraggio per eventuali violazioni dei dati sensibili.

Infine ti segnaliamo il maxi sconto del 65% sul piano Completo: 5,79 euro al mese per 2 anni con 3 mesi aggiuntivi in regalo per avere tutte le funzionalità dei piani Standard e Plus con l'aggiunta di uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB e una crittografia dei file di nuova generazione.

Approfitta ora dell'offerta Black Friday di NordVPN per attivare il piano Standard al super prezzo di 3,79 euro al mese per 2 anni, ricevendo 3 mesi aggiuntivi gratis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.