Da NordVPN è ancora Black Friday: confermato lo sconto del 74%

In casa NordVPN non accenna a interrompersi l’offerta del Black Friday. Anche in questo primo giorno di dicembre il servizio di rete privata virtuale propone i prezzi più bassi di tutto il 2025 per i piani della durata di due anni, oltre a tre mesi extra di servizio in regalo.

A proposito di prezzi, eccoli:

2,99 euro al mese + 3 mesi extra gratuiti per il piano Base da due anni

3,89 euro al mese + 3 mesi extra gratuiti per il piano Plus da due anni

6,39 euro al mese + 3 mesi extra gratuiti per il piano Ultimate da due anni

Tutti i piani della durata di 24 mesi di NordVPN beneficiano inoltre della garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. Dunque, nell’eventualità che il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, si può richiedere il rimborso completo contattando l’assistenza.

La stessa VPN per tutti i piani

Uno dei tratti più distintivi di NordVPN è la possibilità di sfruttare il medesimo servizio VPN indipendentemente dal piano scelto. Ciò significa poter beneficiare dei vantaggi del servizio di rete privata virtuale di una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato tanto nel piano Ultimate quanto nel piano Base, quello più economico.

Un’ottima notizia, dunque, in particolare per quanti hanno in programma una vacanza all’estero in occasione delle prossime festività di fine anno e vogliono mettersi al riparo dai pericoli delle connessioni di rete Wi-Fi pubbliche di aeroporti, hotel e ristoranti. Il Wi-Fi pubblico, lo ricordiamo, equivale a una connessione Internet non protetta, con tutto ciò che ne consegue.

L’offerta del Black Friday di NordVPN è valida ancora per pochi giorni. Come già accennato qui sopra, la promozione consente di sottoscrivere il servizio VPN di NordVPN al prezzo più basso di tutto l’anno, con una garanzia di rimborso di 30 giorni e tre mesi extra gratuiti.

