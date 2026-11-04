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Da Aruba Cloud fino a 250 euro di credito per provare i servizi della piattaforma

Da Aruba Cloud fino a 250 euro di credito per provare i servizi della piattaforma
Federico Pisanu
Pubblicato il 4 nov 2026
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Freelance, professionisti e aziende che puntano a servizi in cui ospitare applicazioni e siti, proteggere i propri dati o realizzare server personalizzati possono prendere in considerazione i servizi di Aruba Cloud, piattaforma di servizi cloud di Aruba. Tra questi si annoverano server dedicati, cloud VPS e cloud backup.

I nuovi utenti beneficiano di un credito fino a 250 euro per provare le funzionalità messe a disposizione dalla principale azienda italiana di servizi Internet. Inoltre è in corso una promozione sul servizio Cloud Backup, che prevede il 50% di sconto per tre mesi sui pacchetti con agent Commvault usando il codice BACKUP50.

Pagina offerta Aruba Cloud

aruba cloud

Sono diversi i punti di forza della piattaforma, a partire dalla localizzazione dei dati e alla conformità rispetto alle nuove norme in materia, dal momento che è possibile fare affidamento su infrastrutture italiane ed europee.

Un altro elemento notevole è la scalabilità, vale a dire l’opportunità di incrementare o diminuire a proprio piacimento le risorse di cui si ha bisogno, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze in quel momento. Scalabilità che fa poi rima con flessibilità, vista la presenza di soluzioni pensate per piccoli progetti, infrastrutture aziendali e applicazioni professionali.

Centrale nel progetto anche la prevedibilità dei costi, per la massima trasparenza nei confronti dei suoi clienti. A tutto questo, poi, si aggiunge la sicurezza dei propri dati: riguardo a ciò si segnalano gli strumenti di protezione, la disponibilità di backup e le soluzioni di disaster recovery, cioè l’insieme di tecnologie che consentono ad un’azienda di ripristinare infrastrutture, sistemi IT e dati critici in seguito ad un evento catastrofico, come può essere un guasto hardware, un attacco ransomware o perfino una catastrofe naturale.

Pagina offerta Aruba Cloud

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