D-Link Dwr-933 Hotspot Wi-Fi: su Amazon da oggi avrete un 45% DI SCONTO

La connettività è ciò che fa girare il mondo moderno, assoluta e indispensabile come non mai, viene utilizzata per qualsiasi cosa, dal lavoro alla vita quotidiana. Per questo sempre più dispositivi si sono diffusi nel mercato per fare in modo che la connessione sia sempre al meglio e a disposizione per più apparecchi contemporaneamente, anche e soprattutto senza fili. L'avvento dei router Wi-Fi era quindi solo questione di tempo, come anche questo D-Link Dwr-933.

Ebbene, se avete bisogno proprio di un apparecchio simile, sappiate che da oggi potrete aggiudicarvi il D-Link Dwr-933 in offerta su Amazon a soli 76,49€, con un risparmio che ammonta a circa 65,00€.

Hotspot Wi-Fi D-Link: la connessione facile

Questo hotspot sfrutta una doppia banda, ed è compatibile con PC, smartphone e tablet. Sfrutta inoltre una connettività 4G / LTE con velocità di download fino a 300 Mbps e velocità di upload fino a 50 Mbps. Grazie a questo potrete condividere una singola connessione internet mobile con più dispositivi Wi-Fi.

L'hotspot Wi-Fi D-Link Dwr-933 presenta dimensioni compatte, ottimo per stare in tasca. La pagina del prodotto assicura una batteria di lunga durata, che consente di creare un hotspot Wi-Fi privato ovunque il cliente si trovi. In alternativa, è utilizzabile come modem 4G LTE collegato direttamente a un computer fisso o portatile.

