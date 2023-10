D-ID lancia app che sfrutta l’AI per creare video da foto

D-ID è una start-up con sede a Tel Aviv, celebre per aver realizzato la tecnologia dietro alla piattaforma MyHeritage, che permette di creare foto di famiglia animate. Dopo il successo questo primo progetto e la creazione della piattaforma web Creative Reality Studio, la start-up ha finalmente deciso di lanciare una sua app mobile. Questa consentirà agli utenti di caricare un’immagine e uno script. In seguito, l’intelligenza artificiale lavorerà per trasformare il tutto in un video. La tecnologia di D-ID può essere utilizzata per creare video partendo dalle proprie foto, da immagini di personaggi famosi (star di Hollywood, politici, ecc.), storici, mitologici o di fantasia.

D-ID: come funziona l’app per creare video da foto

L’applicazione D-ID è già disponibile sul Google Play Android e sull’App Store di Apple. Una volta scaricata, bisognerà creare un account. Nel caso si fosse già registrati alla piattaforma web, basterà usare le proprie credenziali. Ottenuto l’accesso, si potrà scegliere una “persona digitale” già predefinita oppure caricare un’immagine dal proprio telefono. In seguito, l’app chiederà di inserire lo scprit (il testo) che la persona nella foto dovrebbe pronunciare, scegliendo tra 119 lingue (italiano compreso) e possibilità di utilizzare la voce maschile o femminile. Inoltre, è possibile scegliere anche il tipo di tono del discorso, come ad esempio amichevole, da notiziario, terrorizzato, sussurrato, triste, allegro, ecc.

L’app D-ID sfrutterà il mix di tecnologie AI proprietarie e open source per mostrare il risultato desiderato agli utenti. I video possono durare fino a 10 minuti e seguono le stesse politiche della versione web. Ciò significa che gli utenti non possono ad esempio utilizzare l’app per creare campagne deepfake che favoriscano la disinformazione. L’azienda si impegna inoltre a rispettare il diritto d’autore ed evitare che qualsiasi tipo di problema legato all’uso improprio dell’intelligenza artificiale. Prima del lancio dell’app, la versione di Creative Reality Studio ha registrato 60.000 nuove iscrizioni al giorno, con 150 milioni di video registrati. Con l’arrivo dell’app, è probabile che nei prossimi mesi, il numero di utenti aumenti in maniera esponenziale.