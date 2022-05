Cybersecurity: l'Italia è tra i paesi più bersagliati

Sulla base di quelli che sono i più recenti dati, l’Italia è tra i paesi preferiti dagli hacker, il che è tutt’altro che lusinghiero. Il Bel Paese, infatti, è ritenuto a rischio elevato di subire cyber attacchi da parte dei criminali informatici. L’altra faccia della medaglia è però che è pure il paese più virtuoso di tutta Europa per quel che concerne la cybersecurity.

Cybersecurity e Italia: indicatore CRI a -0,01

A fornire le informazioni in questione è stata TrendMicro, sulla base di uno studio condotto nella seconda metà del 2021 da Ponemon Institute. Sono stati coinvolti ben 3.400 tra CISO, professionisti e manager IT in ogni regione di Nord America, Europa, America Latina, Sud America e Asia-Pacifico.

L’Italia presenta un indicatore CRI (indice di rischio informatico) pari a -0,01, la Spagna a -0,08, il Regno Unito a -0,11 e la Francia a -0,27. L’Italia, dunque, si trova in quella che viene definita zona arancione, vale a dire a rischio elevato. L'indicatore CRI medio a livello globale è invece pari a -0,04, mentre quello dell’Europa è di -0,15.

L’indicatore CRI si basa su una scala numerica che va da -10 (rischio più elevato) a 10 (rischio più ridotto) e viene ricavato andando a calcolare il divario tra il livello di cybersecurity tra le realtà esaminate e la probabilità di subire un attacco.

Riportiamo di seguito quando dichiarato al riguardo da Lisa Dolcini, Head of Marketing di Trend Micro Italia.