Cybersecurity: dati allarmanti sull'uso dell'AI, l'86% delle aziende ha subito attacchi

La crescente avanzata della tecnologia ha messo in luce un panorama preoccupante nel settore della cybersecurity. Secondo l'ultimo report del 2025 di Cisco, solo il 4% delle aziende globali ha raggiunto un livello di maturità elevato nella sicurezza informatica, dimostrando una scarsa prontezza alla sicurezza IT. Al contempo, l'86% delle organizzazioni ha subito attacchi legati all'uso improprio dell'intelligenza artificiale nell'ultimo anno, sottolineando l'urgenza di affrontare questa nuova frontiera delle minacce digitali.

AI: opportunità e vulnerabilità

La relazione tra intelligenza artificiale e sicurezza informatica è ambivalente. Nonostante il numero elevato di incidenti, solo il 10% delle aziende considera l'AI l'area più vulnerabile. Questa discrepanza potrebbe essere attribuita a una consapevolezza limitata dei rischi: oltre la metà dei dipendenti non comprende come i criminali informatici possano sfruttare l'AI, e il 41% delle organizzazioni non applica controlli adeguati sui dati utilizzati per l'addestramento dei modelli.

Un altro elemento critico è la carenza di competenze specializzate. Solo il 45% delle aziende dispone di risorse interne sufficienti per valutare la sicurezza dei propri sistemi basati sull'AI. Questo evidenzia l'importanza di investire in formazione e tecnologie avanzate per mitigare le vulnerabilità emergenti.

Budget e risorse: un divario crescente

Il quadro economico aggrava ulteriormente la situazione. La percentuale di aziende che destinano oltre il 10% del budget IT alla cybersecurity è scesa dal 53% al 45% nell'ultimo anno. Inoltre, il 53% delle organizzazioni ha più di dieci posizioni vacanti nel settore della sicurezza informatica, confermando una carenza globale di professionisti qualificati.

Tuttavia, il 96% delle aziende pianifica di aggiornare o riorganizzare la propria infrastruttura IT nei prossimi due anni, dimostrando una crescente consapevolezza della necessità di migliorare le difese contro le minacce digitali.

Pilastri della sicurezza aziendale

Il sopracitato report, basato su un'indagine condotta su 8.000 leader in 30 mercati globali, identifica cinque aree critiche per una strategia di sicurezza efficace:

intelligenza Identitaria : protezione degli accessi tramite autenticazione multifattoriale e approccio Zero Trust .

: protezione degli accessi tramite autenticazione multifattoriale e approccio . Resilienza della Rete : implementazione di soluzioni complete per la sicurezza di endpoint e dispositivi IoT.

: implementazione di soluzioni complete per la sicurezza di endpoint e dispositivi IoT. Affidabilità delle Macchine : verifica rigorosa di utenti e dispositivi prima di concedere accesso alle risorse.

: verifica rigorosa di utenti e dispositivi prima di concedere accesso alle risorse. Rafforzamento del Cloud : strategie unificate per mitigare i rischi specifici degli ambienti cloud.

: strategie unificate per mitigare i rischi specifici degli ambienti cloud. Fortificazione dell'AI: meccanismi di protezione contro l'uso improprio dei sistemi di intelligenza artificiale.

Le aziende più mature nella cybersecurity sono generalmente quelle di grandi dimensioni, con budget significativi e preparate ad affrontare minacce emergenti, in particolare quelle legate all'AI. Tuttavia, il rapporto sottolinea l'importanza di un approccio collaborativo e innovativo per garantire la protezione del futuro digitale.