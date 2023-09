Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty: il bundle è in sconto

In attesa della data di uscita ufficiale del prossimo 26 di settembre, è arrivato il momento di effettuare il pre-order di Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty. Il bundle promozionale che unisce il gioco base e la nuova espansione (già accolta con grande successo dalla critica di settore) è disponibile al costo di 67,99 euro tramite Kinguin, marketplace di riferimento per tantissimi appassionati di gaming. Si tratta di uno sconto rispetto al prezzo dei due giochi acquistati in modo separato (89,90 euro).

La promozione consente di acquistare la key della versione GOG per PC del gioco. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto. È anche possibile completare il pagamento con PayPal (anche con opzione per pagare in 3 rate). Il gioco è completato in italiano, compreso il doppiaggio. Registrandosi alla piattaforma è possibile ottenere uno sconto del 10% sul primo acquisto.

Cyberpunk 2077 torna protagonista con Phantom Liberty

Le prime recensioni lo confermano: Phantom Liberty ha tutte le carte in regola per rilanciare alla grandissima Cyberpunk 2077 che, a tre anni dall'uscita, registra l'arrivo di nuovi contenuti davvero interessanti.

L'espansione che uscirà il prossimo 26 di settembre, infatti, sta ottenendo ottimi riscontri da parte della critica che ha premiato il lavoro svolto da CD Projekt. Ora la palla passa ai giocatori. Phantom Liberty è un prodotto davvero ricco e ben fatto, sotto tutti i punti di vista.

Il Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle può, quindi, essere l'occasione giusta anche per chi non ha mai giocato a Cyberpunk 2077. La proposta disponibile su Kinguin è, sicuramente, molto interessante e vantaggiosa.

Il trailer di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

In attesa dell'uscita del gioco, il consiglio è di dare un'occhiata al trailer di Phantom Liberty. Il gioco offrirà tanti contenuti, con un'attenzione particolare alla storia e ore e ore di divertimento. Ecco il trailer:

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.