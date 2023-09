Cyberpunk 2077: il PREZZO finale di questa offerta è da CAPOGIRO

Siamo in pieno Tokyo Game Show e il mondo dei videogiochi, dopo un'estate molto calda tra showcase vari, direct e Summer Game Fest è di nuovo sulla cresta dell'onda con la kermesse nipponica che si sta prendendo la scena negli ultimi giorni. Cyberpunk 2077 è un videogioco che fa sempre discutere e nelle ultime ore è stato reso disponibile il più grande update previsto per questo titolo. Oggi, però, vogliamo segnalare un'offerta davvero clamorosa proposta da Amazon sulla versione Xbox One di Cyberpunk 2077: un 50% di sconto sulla day one edition che vi darà la possibilità di acquistare il gioco targato CD Projekt RED a soli 14,98€. Un'opportunità davvero imperdibile!

Cyberpunk 2077: il prezzo è sconvolgente

Diventa un cyberpunk, un mercenario urbano dotato di potenziamenti cibernetici, e crea la tua leggenda sulle strade di Night City. Entra nell'immenso mondo aperto di Night City, un luogo che definisce nuovi standard in termini di grafica, complessità e profondità. Accetta il lavoro più rischioso della tua vita e dai la caccia al prototipo di un impianto in grado di conferire l'immortalità.

Bonus digitali inclusi nella Day One Edition: colonna sonora del gioco, libretto digitale con una selezione di bozzetti del gioco, manuale di cyberpunk 2020, sfondi per desktop e dispositivi Mobile; - fumetto digitale cyberpunk 2077: la tua voce. Intreccia una serie di relazioni con i vari personaggi che cambieranno l'esito della tua campagna e, soprattutto, vivi questa avventura al fianco di Keanu Reeves (doppiato in italiano da Luca Ward) e scopri tutti i suoi segreti e i segreti di V, il tuo protagonista personalizzabile con uno dei migliori editor per i personaggi mai realizzati.

L'offerta di Amazon è, dunque, pazzesca: 50% di sconto per un prezzo d'acquisto finale di 14,98€ per Cyberpunk 2077. Non lasciatevi scappare questa opportunità.

