Cyberpunk 2077 ad un PREZZO STORICO: versione PlayStation in MAXI SCONTO

Cyberpunk 2077 è stato uno dei videogiochi più discussi degli ultimi anni. Si tratta di un titolo che ha diviso l'utenza ma che sicuramente ha rappresentato uno spartiacque molto interessante all'interno del mercato. Sviluppato da CD Projekt RED, la software house che ha dato i natali a serie come quella di The Witcher, Cyberpunk 2077 oggi viene messo sconto su Amazon ad un prezzo davvero ridicolo: la versione PlayStation viene scontata del 25% per un prezzo finale di soli 14,98€.

Prezzo ridicolo dopo lo sconto di Cyberpunk 2077 per PlayStation!

Diventa un cyberpunk, un mercenario urbano dotato di potenziamenti cibernetici, e crea la tua leggenda sulle strade di Night City. Entra nell'immenso mondo aperto di Night City, un luogo che definisce nuovi standard in termini di grafica, complessità e profondità. Accetta il lavoro più rischioso della tua vita e dai la caccia al prototipo di un impianto in grado di conferire l'immortalità. Bonus digitali inclusi nella D1 Edition: colonna sonora del gioco, libretto digitale con una selezione di bozzetti del gioco, manuale di cyberpunk 2020, sfondi per desktop e dispositivi Mobile.

Il protagonista, V, sarà interamente personalizzabile grazie all'ottimo editor del personaggio e, proprio V, avrà a che fare con Keanu Reeves che presterà il volto e l'aspetto ad uno dei personaggi più importanti del gioco che, nella versione italiana, è stata doppiato da Luca Ward. Si tratta, dunque, di un titolo sparatutto in prima persona con una serie di componenti GDR che creano un mix davvero affascinante soprattutto se calato in un contesto ed un ambiente come quello di Night City.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in sconto del 25% Cyberpunk 2077 e il prezzo finale equivale a 14,98€. Un'occasione da non perdere e da non lasciarsi scappare.

