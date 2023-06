CyberGhostVPN: naviga in sicurezza e senza limiti a 2,11€ al mese

CyberGhostVPN è uno tra i servizi più convenienti e compatibili con i dispositivi più diffusi. Se stavate cercando una VPN per navigare in tranquillità sui vostri smartphone, tablet, PC o portatili, è il momento perfetto per approfittare dello sconto dell'82%, per acquistare l'abbonamento biennale a soli 2,11€ al mese, con due mesi aggiuntivi in omaggio!

CyberGhost vi permette di collegarvi in rete in totale anonimato, garantendo che i vostri dati non vengano intercettati e risultino illeggibili a terzi. Funziona con tutti i dispositivi e assicura una velocità elevata.

CyberGhostVPN: proteggete i vostri dispositivi con lo sconto dell'82%

Quello di CyberGhostVPN è un servizio che mette al centro la privacy dell'utente. Non raccoglie alcuna informazione personale, come indirizzo IP, siti web visitati, cronologia, durata delle sessioni, utilizzo della larghezza di banda e connessioni al server VPN. Ogni vostra attività rimarrà soltanto discrezione vostra e di nessun altro.

Potete impostare una località a vostra scelta, tra 100 opzioni in più di 91 paesi. In questo modo è possibile aggirare le limitazioni geografiche di alcuni siti o servizi, godendosi qualsiasi contenuto multimediale ovunque ci si trovi oppure risparmiando sui costi dei biglietti aerei. Sarete ovunque vogliate essere, mascherando la vostra posizione reale.

La protezione offerta da CyberGhostVPN si serve di crittografia AES 256-bit, accompagnata da diversi protocolli di split tunneling e kill switch. In questo modo potrete decidere quali applicativi far collegare con la VPN e quali possono invece farne a meno, interrompendo la connessione quando il traffico non passa per CyberGhost.

Questa protezione è estesa anche quando ci si collega alle reti wireless pubbliche, solitamente terreno fertile per i malintenzionati. Queste sono infatti facili da penetrare e monitorare, per via della loro natura aperta, rendendo vulnerabili i vostri dati. Con CyberGhost non dovrete più preoccuparvi nemmeno in queste situazioni e potrete navigare in sicurezza anche al centro commerciale o in un bar.

Tutto questo senza rinunciare alla velocità. Il servizio è infatti ottimizzato per le massime prestazioni fornendo larghezza di banda illimitata. Dimenticatevi di caricamenti lenti o buffering.

Non vi resta che sottoscrivere il piano, attualmente in promozione, e godervi tutti i benefici. Avrete anche una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

