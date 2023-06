CyberGhostVPN elimina i rischi di navigazione a soli 2,11€ al mese

Cercavate una VPN in grado di funzionare sulla maggior parte dei dispositivi, consentendovi di navigare senza rischi e in totale anonimato? CyberGhostVPN è qui per questo e offre un'esperienza veloce e sicura a soli 2,11€ al mese per due anni, grazie allo sconto dell'82%. Due mesi aggiuntivi sono anche in omaggio!

Con un servizio del genere potrete collegare fino a 7 dispositivi, per rimanere protetti ovunque, che si tratti di PC, MacOS, Linux, notebook, iPhone, smartphone Android, ma anche smart TV e Fire TV. È anche compatibile con i browser Chrome e Firefox, nonché anche con console da gioco e persino router.

CyberGhostVPN: navigazione totalmente anonima scontata dell'82%

CyberGhostVPN è un servizio pensato di base per tutelare la privacy. Non colleziona alcuna attività relativa all'uso del servizio da parte dell'utente, come indirizzo IP, i siti web visitati, la cronologia di navigazione, la durata delle sessioni, le connessioni al server VPN e l'uso della larghezza di banda. Tutte queste informazioni rimarranno private e nessuno ne verrà a conoscenza.

Con un solo abbonamento potrete collegare fino a 7 dispositivi senza costi aggiuntivi. Indipendentemente dal dispositivo utilizzato, sarà possibile installare un'app dedicata per l'utilizzo del servizio. Cifrando il traffico in entrata e uscita dal PC o qualsiasi altro sistema in uso, la vostra navigazione rimarrà privata e nessuno sarà in grado di intercettare i dati relativi al traffico. Sarete al sicuro anche quando vi collegate ai Wi-Fi pubblici, navigando così in tranquillità anche nei locali, nei ristoranti o altri luoghi dove è disponibile una connessione senza fili.

CyberGhostVPN cripterà sempre i vostri dati facendo uso della cifratura AES a 256-bit, insieme ad altre funzionalità di sicurezza come lo split tunneling e il kill switch. Si tratta degli standard attualmente più avanzati, che consentono di proteggersi dalle minacce più diffuse e recenti.

Impostando una località a piacere, è anche possibile fruire di qualsiasi contenuto multimediale senza alcun limite geografico di sorta.

Abbonatevi adesso a CyberGhostVPN e beneficiate di tutto ciò a soli 2,11€ al mese. L'assistenza è sempre disponibile, per tutti i giorni della settimana e a tutte le ore e, nel caso non foste soddisfatti, è sempre possibile richiedere un rimborso entro 45 giorni dalla data di acquisto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.