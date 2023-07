CyberGhostVPN a soli 2,11€ al mese + 3 mesi in omaggio!

La promozione su CyberGhostVPN non è certamente di quelle da lasciarsi scappare. Grazie a uno sconto imperdibile dell'82% è possibile avere un abbonamento di 2 anni a soli 2,11€, con 3 mesi aggiuntivi completamente gratuiti! CyberGhost funziona con tutti i dispositivi, vi permette di navigare online in totale anonimato e assicura il massimo della privacy in rete.

CyberGhostVPN: privacy a un prezzo stracciato

CyberGhostVPN assicura una privacy digitale veramente completa. Non raccoglie innanzitutto alcun dato utente, grazie all'adozione di una chiara politica "no log". Non verranno in questo modo raccolti dati come indirizzo IP, siti web visitati, cronologia di navigazione, durata delle sessioni, uso della larghezza di banda e connessioni al server VPN. Tutte le vostre attività rimarranno private.

È inoltre compatibile con la stragrande maggioranza degli ecosistemi attualmente utilizzati, come Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, ma anche Android TV, Apple TV, Smart TV, oltre ai browser Chrome e Firefox. È inoltre possibile installarla anche sulle console da gioco.

CyberGhostVPN garantisce il massimo della velocità durante la navigazione, fornendo una larghezza di banda senza limiti. Dimenticatevi pure di tempi di caricamento lenti o fenomeni di buffering durante la fruizione dei video. Grazie alla cifratura dei dati di navigazione, sarete liberi di scegliere qualsiasi posizione tra più di 100 località in 91 paesi. Ciò vi permetterà di fruire dei contenuti multimediali senza limiti regionali, o di risparmiare sul costo di alcuni servizi, che variano il prezzo in base alla posizione.

Vi collegate spesso alle reti WiFi pubbliche? CyberGhost vi protegge anche in questo caso, prevenendo che il vostro traffico venga intercettato da malintenzionati che si trovano nei paraggi. Navigate senza pensieri collegandovi ai wireless gratuiti di locali o enti, rimanendo al sicuro da qualsiasi attacco.

CyberGhostVPN fa uso degli ultimi standard in fatto di cifratura e sicurezza, grazie all'uso di specifica AES a 256-bit, insieme a split tunneling e kill switch.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta e abbonatevi adesso!

