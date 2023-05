CyberGhostVPN: 2 anni a soli 2,19€ e due mesi sono in omaggio!

CyberGhostVPN ha attualmente messo in promozione un'offerta davvero imperdibile per chi è alla ricerca di un buon servizio, che permetta di navigare in sicurezza e in totale anonimato. Approfittandone ora, è infatti possibile ottenere un piano di ben 2 anni a soli 2,19€ al mese, con 2 mesi ulteriori in omaggio!

CyberGhost è una VPN in grado di funzionare con una moltitudine di dispositivi, consentendo di garantire una riservatezza totale ovunque vi troviate. Non raccoglie alcuna informazione sull'utente, tutte le vostre attività rimangono quindi sconosciute sia al servizio stesso che a terzi, come ISP o altri. Dati come indirizzo IP, cronologia di navigazione, siti web visitati, durata delle sessioni, uso della banda e connessioni al server saranno di conoscenza esclusiva dell'utilizzatore.

Con un solo account, è possibile proteggere fino a 7 dispositivi simultaneamente, che si tratti di PC, smartphone, tablet o anche smart TV. È infatti compatibile con la maggior parte degli ecosistemi e dei browser attualmente in uso, come Windows, MacOS e iOS, Android, Linux, Android TV, Fire TV, Chrome, Firefox ma anche console da gioco.

CyberGhostVPN: perché sceglierla

Con soli 2,19€, avrete per 2 anni, e 2 mesi aggiuntivi in omaggio, un servizio davvero completo. CyberGhostVPN è progettato per garantire il massimo della velocità, fornendo larghezza di banda illimitata. Scordatevi buffering e latenze elevate durante la navigazione o la visione di un video.

La protezione non si limita soltanto alle reti private, ma è estesa anche a quelle pubbliche. Quando sarete connessi a un Wi-Fi di un centro commerciale o di un locale, nessun malintenzionato avrà la possibilità di intercettare i vostri dati e avere un accesso non autorizzato ai servizi utilizzati da voi.

Tutti i dati sono infatti criptati con specifica AES 256-bit, insieme ad altre opzioni di protezione, come lo split tunneling, con cui è possibile scegliere quali app proteggere con la VPN e a quali fornire un accesso diretto a internet, e il kill switch, in grado di interrompere specifiche applicazioni quando l'accesso alla rete non è più protetto.

Non manca un'assistenza clienti sempre disponibile ad aiutarvi, 24 ore al giorno per tutta la settimana. Per qualsiasi motivo, è anche possibile chiedere un rimborso fino a 45 giorni dopo l'acquisto.

