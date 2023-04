Usando una VPN, si può navigare in sicurezza grazie alla cifratura dei dati di navigazione, che vengono instradati in dei server privati. In questo modo, è anche possibile proteggere la propria posizione reale utilizzando un indirizzo IP differente, che corrisponde a un'altra area geografica. Ciò permette anche di accedere a determinati siti non disponibili in Italia, o all'estero nel caso ci si trovi fuori sede. È poi possibile risparmiare sul prezzo di molti servizi, che possono variare le cifre a seconda della posizione rilevata. Uno dei modi migliori per farlo è con CyberGhost VPN, un servizio compatibile con la maggior parte dei dispositivi e attualmente in offerta a 2,19€ al mese.

CyberGhost VPN: privacy digitale completa

Il punto cardine di CyberGhost VPN è la riservatezza dell'utente. La società non registra infatti alcun dato che riguarda la navigazione online, come l'indirizzo IP, la cronologia, la durata delle sessioni, l'uso della larghezza di banda e le connessioni al server. In questo modo, la privacy rimane garantita anche per quanto riguarda le informazioni personali e non viene condivisa con attori di terze parti o ISP. Supporta tutti i sistemi e i browser più diffusi (Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, Fire TV, Apple TV, Google Chrome, Firefox) e anche console di gioco. È possibile collegare a un singolo account fino a 7 dispositivi.

L'offerta, attualmente in sconto dell'82% a soli 2,19€ al mese, comprende:

Protezione estesa alle reti Wi-Fi pubbliche

Larghezza di banda senza limiti e velocità elevate

Possibilità di cambiare l'indirizzo IP a seconda della località scelta

Criptazione con specifica AES 256-bit

La VPN di CyberGhost include anche 2 mesi gratuiti in omaggio e permette di richiedere un rimborso entro i 45 giorni dall'attivazione dell'abbonamento, nel caso non siate soddisfatti. Approfittate ora dell'offerta e navigate subito in totale sicurezza grazie agli oltre 9071 server presenti in tutta la rete privata.

