CyberGhost VPN è un servizio che si pone come priorità la riservatezza degli utenti durante la navigazione. Tutti i dati vengono infatti instradati nella rete privata del servizio, permettendo di proteggere la propria posizione reale, nonché aggirare le restrizioni geografiche imposte da diversi siti. La protezione è anche estesa alle reti Wi-Fi pubbliche, le quali conservano spesso i dati sull'attività in rete. Tutto questo è offerto a un prezzo di soli 2,19€ al mese.

CyberGhost VPN: perché sceglierla

CyberGhost VPN è un servizio che offre tutto il necessario per navigare in totale sicurezza. Sottoscrivendo l'abbonamento, in sconto dell'82%, è possibile usufruire di:

Protezione completa dei propri dati : la crittografia AES 256-bit, insieme a diversi protocolli e varie opzioni per la protezione, assicurano una navigazione blindata. L'azienda non raccoglie inoltre alcun dato utente relativo alle proprie attività.

: la crittografia AES 256-bit, insieme a diversi protocolli e varie opzioni per la protezione, assicurano una navigazione blindata. L'azienda non raccoglie inoltre alcun dato utente relativo alle proprie attività. Possibilità di impostare un indirizzo IP a piacimento: scegliete tra più di 100 località diverse in 91 paesi e proteggete i dati sulla vostra posizione reale.

scegliete tra più di 100 località diverse in 91 paesi e proteggete i dati sulla vostra posizione reale. Protezione sulle reti Wi-Fi pubbliche : le reti wireless aperte danno la possibilità a malintenzionati presenti in zona di poter facilmente raccogliere i dati di navigazione degli utenti collegati. CyberGhost VPN estende la sua protezione protezione anche in questi casi, tenendovi al sicuro da possibili minacce.

: le reti wireless aperte danno la possibilità a malintenzionati presenti in zona di poter facilmente raccogliere i dati di navigazione degli utenti collegati. CyberGhost VPN estende la sua protezione protezione anche in questi casi, tenendovi al sicuro da possibili minacce. Velocità elevata: larghezza di banda senza limiti per buffer e caricamenti ridotti ai minimi termini.

larghezza di banda senza limiti per buffer e caricamenti ridotti ai minimi termini. Grande rete server : oltre 9000 nodi presenti in tutto il mondo, ottimizzati per attività come streaming e anche il gioco online. Ciò si traduce in prestazioni sempre al massimo, anche all'estero.

: oltre 9000 nodi presenti in tutto il mondo, ottimizzati per attività come streaming e anche il gioco online. Ciò si traduce in prestazioni sempre al massimo, anche all'estero. Facilità d'uso : chi utilizza per la prima volta una VPN, non avrà alcun problema nell'utilizzare l'interfaccia pratica e intuitiva di CyberGhost.

: chi utilizza per la prima volta una VPN, non avrà alcun problema nell'utilizzare l'interfaccia pratica e intuitiva di CyberGhost. Assistenza clienti sempre presente: 24 ore al giorno per tutta la settimana e disponibile sia tramite chat che e-mail.

Sottoscrivete ora l'abbonamento e proteggete tutti i vostri dispositivi con un solo account!

