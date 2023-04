Le VPN sono tra gli strumenti più utilizzati per quegli utenti che, avendo un occhio di riguardo alla privacy, desiderano navigare in totale anonimato. Durante la navigazione, i dati relativi vengono infatti registrati da dei componenti web, come i tracker e i cookie di terze parti: entrambi tracciano l'attività su internet memorizzando i siti visitati e condividendo i dati con attori esterni. Il servizio offerto da CyberGhost garantisce una navigazione completamente anonima proteggendo la vostra privacy, tenendo lontani occhi indiscreti.

Come una VPN protegge la privacy

Le VPN (Virtual Private Network) consentono di collegarsi in rete attraverso dei server privati, che cifrano le richieste di connessione provenienti dal proprio PC. In questo modo, qualsiasi vostro dato è crittografato e impossibile da leggere nel caso venga intercettato, garantendo il massimo della riservatezza per chi naviga. È inoltre possibile mascherare il proprio indirizzo IP selezionando quello di un altro paese a scelta, nascondendo così ai siti la propria posizione reale. Ciò consente anche di poter utilizzare dei servizi non disponibili in Italia, o all'estero se si è in viaggio.

Cosa offre la VPN di CyberGhost

CyberGhost è una VPN in grado di funzionare in tutti i dispositivi e browser più utilizzati (MacOS, iOS, Windows, Android, Linux, Fire TV, Apple TV, Chrome, Firefox e smart TV). Il servizio non registra alcun dato di navigazione dell'utente, a cominciare dall'indirizzo IP, oltre che i siti web visiati, la cronologia, la durata delle sessioni, l'uso della larghezza di banda e le connessioni al server.

Sottoscrivendo un abbonamento con la VPN di CyberGhost, è possibile proteggere simultaneamente fino a un massimo di 7 dispositivi, tra portatili, smartphone, tablet, ma anche console di gioco e router. Il servizio assicura il massimo della velocità di navigazione e include funzionalità di sicurezza avanzate, come la criptazione AES a 256-bit, oltre che la protezione anche sulle reti Wi-Fi e un servizio assistenza clienti attivo 24 ore per tutti i giorni della settimana.

La VPN di CyberGhost è in offerta a 2,19€ al mese per due anni, più ulteriori due mesi in omaggio: scopri subito tutti gli altri vantaggi.

