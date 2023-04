CyberGhost VPN: navigate senza rischi a un prezzo stracciato

Una delle funzioni principali di una VPN è proteggervi durante la navigazione, instradando il traffico in dei server dedicati. In questo modo, i vostri dati saranno cifrati, e avrete la possibilità di utilizzare un indirizzo IP mascherato per non rivelare la posizione reale. Si tratta di un aspetto particolarmente utile per motivi di privacy o nel caso si voglia usufruire di servizi e siti web con restrizioni regionali. Se siete alla ricerca di un servizio dal prezzo conveniente, quello di CyberGhost può fare al caso vostro: funziona con tutti i dispositivi e permette il totale anonimato a soli 2,19€ al mese.

CyberGhost VPN: tutto quello che serve per garantire la privacy

La priorità di CyberGhost VPN è quella di proteggere la privacy di chi naviga, non condividendo i dati personali ne con attori di terze parti, ne con gli ISP o altri enti. Non viene infatti tenuto alcun registro delle attività online dell'utente, come i siti web visitati, la cronologia, le connessioni al server, la durata delle sessioni, l'utilizzo della propria banda o l'indirizzo IP. È possibile collegare fino a 7 dispositivi in contemporanea e il servizio è compatibile con la maggior parte degli ecosistemi e dei browser (Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, Android TV, Fire TV, Apple TV, Smart TV, Chrome, Firefox), incluse le console da gioco.

CyberGhost VPN è disponibile a 2,19€ al mese per due anni e include:

Velocità elevata e larghezza di banda illimitata

La possibilità di impostare un indirizzo IP in base alla località preferita

Protezione estesa alle reti Wi-Fi pubbliche

Protezione online attraverso la criptazione AES a 256-bit

Sono inoltre compresi due mesi aggiuntivi gratuiti ed è possibile chiedere un rimborso entro 45 giorni dalla sottoscrizione dell'abbonamento. Basterà un clic per collegarsi a uno degli oltre 9071 server della rete e poter navigare in totale sicurezza, con la possibilità di scegliere in automatico la posizione, oppure farlo manualmente in base alle necessità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.