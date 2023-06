CyberGhost VPN: l'offerta imperdibile con uno sconto eccezionale

Sei preoccupato per la tua privacy online? Vuoi navigare senza limitazioni geografiche e goderti un'esperienza di navigazione sicura ovunque ti trovi? Allora CyberGhost VPN è la soluzione che stavi cercando. CyberGhost VPN è un servizio di rete virtuale privata facile da usare, dotato di crittografia AES a 256 bit di livello militare e politica no-log per proteggere il tuo traffico Internet in qualsiasi momento e nel pieno rispetto della privacy.

Al momento è possibile ottenere un abbonamento di 2 anni a CyberGhost VPN al prezzo di soli 2,11 euro al mese, con tre mesi gratuiti inclusi. Inoltre, hai anche 45 giorni per richiedere il rimborso se non sei completamente soddisfatto del servizio.

Le principali funzioni di CyberGhost VPN

Una delle caratteristiche più incisive di CyberGhost VPN è la sua vasta rete di server: ne conta oltre 9.097 in tutto il mondo. Ciò ti consente di accedere a qualsiasi contenuto che desideri, indipendentemente dalla tua posizione geografica. Che tu sia in viaggio per lavoro o in vacanza, potrai sempre goderti i tuoi film in streaming, accedere ai tuoi siti web preferiti e molto altro ancora.

La sicurezza è la priorità del servizio offerto da CyberGhost VPN. Con funzioni avanzate come la protezione dalle fughe DNS e Kill Switch, puoi navigare online con totale tranquillità, con la consapevolezza piena che il tuo traffico e le tue informazioni personali sono protetti al massimo.

Con un solo account di CyberGhost VPN, puoi proteggere fino a 7 dispositivi contemporaneamente, indipendentemente dal sistema operativo o dal dispositivo utilizzato: laptop, smartphone o tablet, tutti supportano il servizio, basta installare l'apposita applicazione o software.

CyberGhost VPN a soli 2,11 euro al mese è un'occasione unica per proteggere la tua privacy online e il tuo traffico in rete da possibili attacchi hacker, sguardi indiscreti, ransomware e tutti i pericoli che si annidano in rete. Approfitta della promozione: se non sei soddisfatto, hai 45 giorni di tempo per recedere e ottenere un rimborso del 100%.

