CyberGhost VPN in offerta a soli 2,19 euro al mese (-82%)

CyberGhost è riconosciuta come una delle VPN più veloci e sicure presenti oggi sul mercato. Compatibile con tutti i dispositivi tech (da PC Windows a Mac, dalle console per videogiochi agli Smart TV, oltre che device Android, iPhone e iPad), la puoi attivare in sconto dell'82% a soli 2,19 euro al mese fino alle 23:59 di oggi, giovedì 7 settembre. E in più per te in regalo 2 mesi extra.

CyberGhost VPN in offerta limitata con 2 mesi aggiuntivi gratis

Con CyberGhost VPN ottieni un servizio sicuro, in grado di nascondere la tua posizione e l'attività sul web attraverso la crittografia AES a 256 bit. Si tratta del livello di crittografia migliore in assoluto, tanto che viene impiegato anche dal governo americano.

Hai poi un'ampia libertà di scelta, grazie a un enorme numero di server dislocati in giro per il mondo. Bypassa le restrizioni geografiche ai tuoi contenuti preferiti, simulando una connessione dall'America, dall'Europa, dall'Africa o dall'Asia, senza rinunciare alla velocità, così alta da poterti permettere di scaricare file di grandi dimensioni, giocare online e guardare i migliori eventi sportivi in diretta streaming.

E se il servizio non soddisfa le tue aspettative, puoi ottenere un rimborso completo entro 45 giorni di tempo, senza dover rispondere ad alcuna domanda.

Approfitta ora della grande offerta di CyberGhost VPN per risparmiare l'82% sul prezzo di listino in 2 anni e di ulteriori 60 giorni in regalo.

