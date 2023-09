CyberGhost VPN: è tempo di grande offerta (-82%)

Sono le ultime ore per aderire alla maxi offerta di CyberGhost, tra i servizi VPN più veloci e sicuri oggi disponibili sul mercato. A mezzanotte scade infatti la possibilità di attivare il piano di 2 anni scontato dell'82%, uno sconto che consente di pagare il servizio appena 2,19 euro al mese per i primi 24 mesi. Nell'offerta speciale sono inoltre inclusi 2 mesi extra di abbonamento in regalo.

Puoi accedere all'offerta speciale di CyberGhost semplicemente collegandoti alla pagina dedicata all'offerta sul sito ufficiale.

CyberGhost VPN in offerta a soli 2,19 euro al mese per 2 anni

Grazie a CyberGhost sei in grado di nascondere la tua attività su Internet da occhi indiscreti, che possono essere quelli del tuo ISP, degli inserzionisti o peggio ancora degli hacker. La VPN ti permette di criptare il tuo traffico online e nascondere il tuo indirizzo IP qualunque sia la tua attività.

Non importa che tu stia guardando una serie TV in streaming, giocando a uno degli ultimi titoli di tendenza, navigando su Internet o completando un'operazione bancaria: con CyberGhost sarai sempre in una botte di ferro.

Il servizio utilizza la crittografia AES a 256 bit, la migliore del settore. Lo sapevi che è la stessa utilizzata dal governo degli Stati Uniti d'America per proteggere i suoi documenti più importanti?

Con un unico abbonamento puoi attivare CyberGhost su un massimo di 7 dispositivi, tra cui PC Windows, Mac, device Android, iPhone, iPad, PC Linux, Smart TV, console di gioco, router e Amazon Fire TV Stick.

Cogli al volo l'offerta sulla VPN di CyberGhost per ottenere uno sconto dell'82% sul piano di 2 anni e usufruire di 2 mesi extra gratis.

