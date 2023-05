CyberGhost VPN, due mesi gratis se scegli il piano biennale

CyberGhost VPN, il servizio di rete virtuale privata facile da usare, garantisce la massima protezione per la tua privacy online. Grazie alla vasta rete di server, puoi navigare senza limitazioni geografiche e godere di un'esperienza di navigazione sicura ovunque tu sia.

Utilizzando la crittografia AES a 256 bit di livello militare, CyberGhost VPN protegge la tua connessione e impedisce a chiunque di accedere alle tue informazioni personali. Inoltre, la VPN non tiene traccia delle tue attività online, garantendo la massima privacy.

Attualmente, CyberGhost VPN offre una promozione imperdibile per un abbonamento di 2 anni a soli 2,19 euro al mese, con due mesi gratuiti inclusi. E se non sei soddisfatto, hai 45 giorni per richiedere il rimborso.

Pochi centesimi al giorno, protezione massima

Con oltre 9.097 server in tutto il mondo, CyberGhost VPN ti consente di accedere a qualsiasi contenuto che desideri, ovunque ti trovi. Grazie alle funzioni di sicurezza avanzate, come la protezione dalle fughe DNS e il Kill Switch, puoi navigare online con totale tranquillità.

E se hai bisogno di assistenza, il team di supporto clienti di CyberGhost VPN è disponibile via chat o e-mail per aiutarti con qualsiasi domanda o problema. Con un solo account, puoi proteggere fino a 7 dispositivi contemporaneamente su tutti i principali sistemi operativi e dispositivi.

Non perdere altro tempo: unisciti a CyberGhost VPN e proteggi la tua privacy online al prezzo eccezionale di soli 2,19 euro al mese. Pochissimi centesimi al giorno, protezione massima da qualsiasi rischio in rete.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.