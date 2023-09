CyberGhost VPN: con l'ultima offerta paghi appena 2 euro al mese

CyberGhost è una delle migliori VPN per la privacy oggi disponibili sul mercato. Merito dell'utilizzo della crittografia AES a 256 bit, la stessa impiegata dal governo USA per proteggere i documenti top secret. A questo si aggiunge la politica no log, garanzia assoluta che i tuoi dati personali non verranno mai né condivisi né venduti.

L'ultima offerta di CyberGhost ti consente di risparmiare l'82% sul prezzo di listino, pagando il servizio VPN soli 2,19 euro al mese per i primi 2 anni. In più benefici di 2 mesi extra in regalo. E se non dovesse rispettare le tue aspettative, allora puoi chiedere il rimborso completo entro 45 giorni dall'acquisto.

CyberGhost in sconto dell'82% sul sito ufficiale (offerta a tempo limitata)

Se la sicurezza è la parola d'ordine in casa CyberGhost, questo non significhi che rinunci alla velocità dei suoi server, anzi. Secondo gli ultimi test, la VPN di CyberGhost è risultata tra le prime al mondo per velocità di connessione, elemento questo che la rende la scelta ideale se sei un appassionato di gaming e ami guardare gli eventi sportivi in diretta tutti i giorni della settimana.

CyberGhost ti offre più di 9.100 server dislocati in giro per il mondo, per la precisione in 91 Paesi diversi. Qualunque sia la restrizione geografica che intendi aggirare per guardare i tuoi contenuti preferiti, CyberGhost ti offrirà il modo di riuscirci con un solo tocco.

Per accedere alla promo speciale in sconto dell'82% non devi far altro che accedere alla pagina dedicata all'offerta sul sito ufficiale tramite questo link.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.