Cyberghost: VPN con l'84% di sconto e 4 mesi gratis

Avere a disposizione una VPN di ottima qualità è un vantaggio considerevole in diversi contesti.

Al di là della difesa della privacy, ottenibile tramite il mascheramento dell'indirizzo IP, è possibile proteggere efficacemente i dispositivi elettronici, accedere a contenuti streaming/siti riservati ad altre aree geografiche e persino acquistare biglietti aerei a costi super contenuti.

Tutti vantaggi concreti che, in qualche modo, si rivelano preziosi per qualunque tipo di utente. Non sempre però i prezzi sono così accessibili e, in molti casi, è necessario aspettare determinate offerte per assicurarsi i servizi migliori del settore.

Cyberghost, provider già noto per un rapporto qualità/prezzo, ha deciso di proporre un'offerta che sta attirando l'attenzione di chi vuole una VPN ad alte prestazioni spendendo un prezzo contenuto.

Cyberghost compie gli anni e festeggia con degli sconti pazzeschi

Nei suoi 17 anni di attività, Cyberghost ha vissuto una continua crescita, fino a diventare uno dei servizi di VPN più conosciuti al mondo.

Le chiavi del successo, in questo senso, sono molteplici. Lato sicurezza e privacy, per esempio, va considerata la compatibilità con i protocolli OpenVPN, IKEv2 e WireGuard oltre all’ampio utilizzo di crittografia AES a 256 bit.

Tutto ciò permette a questa VPN di proteggere efficacemente qualunque dispositivo elettronico. In tal senso infatti, parlare genericamente di computer è alquanto sbagliato. Cyberghost offre software e applicazioni efficaci sia in ambiente Windows che su macOS, Linux, smartphone Android ed iPhone.

In tal senso, va anche considerato che un singolo account può essere usato contemporaneamente su 7 device. Ciò significa una protezione totale non solo per una persona, ma anche per tutta la sua famiglia. La rigorosa politica no-log e l'assistenza, sempre pronta a supportare gli utenti in difficoltà, sono altri vantaggi considerevoli legati a questa azienda.

E i prezzi? Grazie all'84% di sconto e ai 4 mesi gratis in aggiunta al piano triennale, è possibile ottenere Cyberghost spendendo appena 1,94 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

