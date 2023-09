CyberGhost VPN: 2 anni a soli 2,19€ + 2 mesi in omaggio!

Il piano biennale di CyberGhost VPN è in offerta, ancora per poco, con uno sconto dell'80%, grazie alla quale è possibile acquistarlo a soli 2,19€ e avere ulteriori 2 mesi in omaggio. La soluzione fornita da CyberGhost è in grado di funzionare con la stragrande maggioranza dei dispositivi attualmente diffusi, permettendo di navigare online in totale anonimato e senza alcun limite geografico.

CyberGhost VPN: proteggi la tua privacy con lo sconto dell'80%

CyberGhost VPN vuole garantire fino in fondo l'anonimato dei propri clienti, ed è per questo che si impegna a non registrare e condividere i dati personali di ogni utente con altre aziende. Dettagli importanti come indirizzo IP, lista dei siti web visitati, cronologia della navigazione, durata delle sessioni, uso della larghezza di banda e connessioni al server VPN. La vostra privacy è sempre garantita, anche durante il solo utilizzo.

È possibile utilizzare la VPN fino a un massimo di 7 dispositivi, grazie un'app disponibile per i principali sistemi operativi, tra cui Windows, MacOS, iOS, Android e anche Linux, oltre che Android TV, Fire TV, Apple TV, Smart TV, console di gioco e i browser Chrome e Firefox.

Grazie alla larghezza di banda illimitata, CyberGhost VPN garantisce sempre il massimo delle prestazioni senza rallentamenti o fastidiosi fenomeni di buffering che si possono verificare durante la fruizione di contenuti multimediali in streaming. Impostate la località dove preferite scegliendo tra 91 paesi e collegatevi senza alcuna restrizione regionale a qualsiasi sito, per fruire di tutti i vostri contenuti multimediali.

La protezione di CyberGhost VPN si estende anche alla rete wireless. In questo modo siete protetti anche quando, col vostro portatile, vi collegate alle reti senza fili pubbliche, al centro commerciale o al bar. Tutti i dati di navigazione che transitano dal vostro computer alla rete, sono cifrati con criptazione AES 256-bit. Sono inoltre presenti protocolli aggiuntivi di split tunnelling e kill switch, per una connessione selettiva al server VPN e il blocco delle connessioni che non ne fanno uso.

