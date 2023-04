CyberGhost: privacy totale su qualunque dispositivo tu voglia usare

L'adozione di una Virtual Private Network di alto livello è ormai pressoché d'obbligo per chiunque si interfacci con la rete.

Questa infatti, permette di proteggere i dispositivi elettronici nel momento in cui vengono a contatto con l'universo online. In questo senso, però, è bene anche considerare il grado di compatibilità del servizio coinvolto.

Un provider duttile, in molti casi, può proporre uno strumento capace di agire non solo su PC o smartphone, ma anche adattabile ad altri contesti.

Sebbene le priorità restino sicurezza e performance, dunque, prima di affidarsi a una VPN è sempre bene capire su quali piattaforme questa sarà in grado di essere operativa.

Dai PC Windows alle console di gioco, dagli iPhone alle Apple TV: CyberGhost ti protegge ovunque

Sotto questo punto di vista, CyberGhost è una delle proposte più interessanti dell'intero mercato.

Questa VPN, infatti, propone app e software specifici per ambienti come:

PC Windows

macOS

Linux

smartphone Android

iPhone

Android TV

Fire TV

Apple TV

console da gioco.

A rendere ancora più duttile CyberGhost, poi, vi sono gli add-on specifici per i browser Web più diffusi, ovvero Google Chrome e Mozilla Firefox.

La possibilità di collegare fino a 7 dispositivi diversi al singolo account, rende questo servizio molto utile non solo per il singolo utente, ma anche per il resto della sua famiglia.

Un altro vantaggio notevole è l'infrastruttura alquanto ampia: si parla di ben 100 località sparse in 91 paesi. Di fatto, oltre a un'ampia varietà di indirizzi IP, ciò permette di avere performance sempre elevate, anche negli orari di maggiore traffico.

Lato privacy, CyberGhost offre una delle politiche no-log più rispettose dell'utente. Proprio per questo motivo la VPN ha sede in Romania, paese noto per severe leggi in tutela della riservatezza online.

E il costo?

Grazie all'attuale sconto dell'82% sul piano biennale, è possibile ottenere tutta la protezione e la flessibilità di CyberGhost per soli 2,19 euro al mese.

