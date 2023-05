CyberGhost: privacy e anonimato online a prova di Wi-Fi pubbliche

Anche se le Virtual Private Network offrono svariati vantaggi, i principali scopi di questo strumento restano due: ottenere privacy e anonimato online.

In un contesto come quello della rete odierna, infatti, il tracciamento è ben percepibile ogni volta che si apre un browser. Senza adottare una VPN, infatti, si offrono svariate informazioni a ISP, agenzie pubblicitarie ma anche criminali informatici ed entità governative.

In barba a regole e leggi, di fatto, navigare senza protezioni significa letteralmente calpestare la nostra privacy. Non solo: a rendere tutto ancora più complicato vi è il fatto che non tutte le VPN svolgono in maniera adeguata i loro compiti.

La fase di scelta, dunque, è fondamentale per ottenere uno strumento efficace o qualcosa di pressoché inutile.

Privacy e anonimato online? CyberGhost va anche oltre

CyberGhost rappresenta un punto di riferimento per il settore. Si tratta, infatti, di una VPN che fa della privacy online una priorità assoluta.

A tal proposito, le rigide regole no-log di tale provider prevedono la totale assenza di registrazione di dati come:

Indirizzo IP

Siti web visitati

Cronologia di navigazione

Durata delle sessioni

Utilizzo della banda

Connessioni al server VPN.

Questo tipo di precauzione, poi, viene accompagnata anche da prestazioni degne di tale nome.

Stiamo parlando di un'infrastruttura costituita da più di 100 location sparse in 91 paesi. Ciò offre, oltre a una varietà considerevole di indirizzi IP tra cui scegliere, anche l'assenza di sovraccarichi e orari di punta.

La crittografia utilizzata è di tipo AES a 256 bit e la stessa, abbinata a soluzioni come split tunneling e kill switch, rende CyberGhost altamente sicura e affidabile.

Come se non bastasse, infine, questa VPN è attualmente anche in promozione.

Grazie a questa lodevole iniziativa, CyberGhost offre uno sconto dell'82% sul piano biennale, a cui si aggiungono 2 mesi GRATIS extra di servizio.

