CyberGhost: larghezza di banda no limits, velocità TOP a un prezzo MINI

Le priorità, quando si deve scegliere una Virtual Private Network sono molteplici.

La sicurezza, senza ombra di dubbio, è un requisito fondamentale: ciò non significa che però bisogna rinunciare alle performance.

In caso contrario, il rischio è di avere un'ottima VPN ma pressoché inutilizzabile. Un provider in grado di fornire prestazioni degne di tale nome, dunque, è senza dubbio la scelta più azzeccata possibile.

Sul mercato, poi, esistono soluzione che offrono certezze in entrambi i contesti. CyberGhost, per esempio, sa distinguersi sotto entrambi i punti di vista, dimostrandosi una delle migliori aziende dell'intero settore.

L'assenza di limiti per quanto riguarda la larghezza di banda e i server ultra-veloci, rendono tale soluzione una delle migliori per quanto riguarda le prestazioni della linea.

CyberGhost: una VPN ideale per prestazioni e sicurezza

CyberGhost propone ai suoi clienti un'infrastruttura che comprende server sparsi in 100 località, per un totale di 91 paesi in tutto il mondo.

Ciò significa non solo la possibilità di evitare orari di punta e potenziali cali di prestazioni, ma soprattutto un'ampia varietà di indirizzi IP da utilizzare.

A livello pratico, dunque, tale VPN si rivela ideale per lo streaming di contenuti audio-visivi in diretta, visto che il peso della protezione va ad avere un impatto minimo sulla singola connessione.

Gli altissimi standard di sicurezza, con l'adozione della crittografia AES a 256 bit, sono un altro motivo per spiegare il successo mondiale di CyberGhost.

Allo stesso tempo, questo provider offre anche una certa flessibilità. Si parla della possibilità di proteggere fino a 7 dispositivi con un singolo account.

Tra gli ambienti che possono essere protetti con CyberGhost figurano:

PC Windows

sistemi macOS

smartphone Android

sistemi Linux

Android TV

Apple TV

console di gioco

e tante altre piattaforme.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie all'attuale promozione, CyberGhost non è solo efficace ma anche alquanto conveniente.

Si parla, infatti, dell'82% di sconto sul piano biennale rispetto al prezzo di listino, per un costo complessivo di appena 2,11 euro al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.