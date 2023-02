CyberGhost: la VPN priva di rischi in offerta a 2,19 euro al mese

Tra gli addetti ai lavori il nome di CyberGhost risuona familiare, trattandosi di uno dei migliori fornitori di servizi VPN disponibile sul mercato. Il fiore all'occhiello dell'azienda è una rigida politica No-Log, in base alla quale non viene tenuto alcun registro di quella che è l'attività online di ciascun utente. Te ne parliamo oggi perché in queste ore è attiva una promo grazie alla quale puoi sottoscrivere l'abbonamento di due anni a soli 2,19 euro al mese, più due mesi aggiuntivi gratuiti.

Merito del maxi sconto dell'82% applicato al piano biennale. E se non dovessi essere soddisfatto del servizio, hai sempre la possibilità di ricevere un rimborso completo: puoi inviare la richiesta entro 45 giorni dall'attivazione della VPN.

Maxi sconto dell'82% sul piano biennale di CyberGhost (e altri due mesi sono gratis)

L'offerta sarà valida fino alle 23:59 di oggi, giovedì 23 febbraio. Al termine del periodo promozionale pagherai 56,94 euro ogni anno, a meno che tu non decida di disdire l'abbonamento.

Tutti i piani a pagamento di CyberGhost includono l'utilizzo del servizio VPN su un massimo di 7 dispositivi, una selezione di oltre 9.800 server VPN da 91 Paesi diversi, un'assistenza clienti a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette, più la funzione di monitoraggio ID Guard gratuita, attraverso cui vieni avvertito riguardo a un'eventuale violazione di dati che coinvolge il tuo indirizzo email o le tue password.

Per approfittare della promo collegati alla pagina dedicata all'offerta entro la mezzanotte di oggi e premi sul pulsante giallo "Ottienila subito | 2.19€/mese". Il servizio CyberGhost è disponibile su Mac, PC Windows, iPhone, smartphone Android, Linux, Android TV, FireTV, Apple TV, Chrome, Mozilla Firefox e console per videogiochi.

