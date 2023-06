CyberGhost: la Grande Offerta si rinnova ancora con 4 mesi gratis

CyberGhost è una delle più note VPN in Italia. I suoi principali punti di forza sono la ferrea politica No Log, la compatibilità con tutti i dispositivi, oltre 9.800 server VPN tra cui scegliere e l'integrazione gratuita. del monitoraggio ID Guard.

A tutto questo si aggiunge il prezzo. Da pochi minuti CyberGhost ha rinnovato la Grande Offerta, mantenendo lo sconto dell'82% sul piano di due anni - 2,11 euro al mese - ma aggiungendo 1 mese in più extra in regalo: ora sono 4 i mesi gratuiti a tua disposizione.

CyberGhost: la nuova Grande Offerta è ancora più conveniente

Sul piano della sicurezza, il piano di due anni della VPN di CyberGhost include una politica No Log 100% certificata da un controllo indipendente e la protezione fino a 7 dispositivi, ideale se vivi con il tuo partner o in famiglia. Aggiungici poi un servizio di assistenza clienti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Altri due elementi che rendono CyberGhost così amato tra gli utenti italiani sono la libertà di scegliere tra un numero quasi illimitato di server VPN (se ne contano quasi 10.000) e l'invio in automatico di segnalazioni per un'eventuale violazione dei dati subita. Quest'ultima è una funzione importantissima, dato che ti consente di agire tempestivamente non appena vieni a conoscenza del fatto.

Con il piano di CyberGhost, tale funzione è gratuita. Senza contare, infine, la compatibilità su tutti i dispositivi, dagli Smart TV ai telefoni, dai PC ai Mac.

Cogli al volo la Grande Offerta di CyberGhost, oggi con 4 mesi extra gratuiti anziché 3, beneficiando di uno sconto pari all'82%.

