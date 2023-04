CyberGhost: indirizzo IP da qualunque parte del mondo e velocità TOP

Uno dei principali vantaggi legati all'utilizzo delle VPN è la possibilità di sfruttare un indirizzo IP diverso da quello reale.

Scegliendo un provider di alto profilo, infatti, è possibile poter "mimetizzarsi" quando si visita un determinato sito o servizio, simulando una provenienza diversa da quella reale.

A cosa può servire tutto ciò? In realtà, le applicazioni sono molteplici. Risulta possibile, per esempio, sfruttare un diverso IP per ottenere prezzi inferiori quando si acquistano biglietti aerei o altri servizi.

Per chi si sposta all'estero, invece, è possibile ottenere un IP italiano e dunque accedere agli streaming audiovisivi legati a tale territorio (e bloccati al di fuori dello stesso).

Una VPN efficace, oltre alla quantità di indirizzi che offre, deve però garantire anche prestazioni degne di tale nome e soprattutto alti standard di sicurezza.

Indirizzo IP da qualunque parte del mondo? Ecco la VPN giusta

Con CyberGhost è possibile nascondere il proprio indirizzo IP, prendendone "in prestito" uno dei tanti proposti dal provider. Si parla di 100 località sparse in 91 paesi: ciò offre ampio spazio di manovra, a prescindere dal tipo di necessità.

Altra caratteristica importante della piattaforma è la tutela della privacy. Con la sua politica no log e la sua sede in Romania (paese noto per rigide leggi di tutela della privacy) CyberGhost si rivela una delle VPN più scrupolose rispetto all'anonimato online.

I server proposti agli utenti, poi, sono ultra-veloci e dotati delle più moderne tecnologie. Di fatto, l'ideale sia per attività come la semplice navigazione online, sia per quelle più esose in termini di banda, come streaming audio-video e il download tramite client torrent.

La possibilità di collegare fino a 7 dispositivi diversi al singolo account, rendono CyberGhost utile non solo per un singolo utente ma anche per un intero nucleo familiare.

Non solo: grazie all'attuale promozione, questa VPN di alta qualità risulta anche alquanto conveniente.

Si parla, per l'abbonamento biennale, dello sconto dell'82%. Attraverso questo è possibile ottenere tutti gli indirizzi IP di CyberGhost per soli 2,19 euro al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.