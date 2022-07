CyberGhost: con la sottoscrizione triennale VPN a1,99€ al mese

Mantenere privacy e anonimato mentre si naviga sul Web dovrebbe essere una priorità per ognuno di noi.

Le minacce, in tal senso possono essere molteplici. Non si tratta solo di hacker, ma anche di agenzie pubblicitarie moleste, ISP invadenti ed enti governativi un po' troppo curiosi. Come mettersi a riparo da tutti questi occhi indiscreti?

Le Virtual Private Network sono una delle soluzioni più diffuse ed efficaci, anche se non tutti i servizi di questo settore sono all'altezza della situazione. Standard di sicurezza elevati, prestazioni degne di nota e, al contempo, costi accettabili, non sono caratteristiche così comuni.

CyberGhost: una VPN che ha a cuore la tua privacy e non solo

La principale preoccupazione di CyberGhost è proteggere la privacy e l'anonimato online dei propri clienti.

Non per niente, la sede del provider è situata in Romania, nazione nota per le sue leggi in materia di privacy e che non partecipa alla 5/9/14-Eyes Alliance per la sorveglianza. A livello pratico, CyberGhost non condivide i tuoi dati con nessuno, attraverso una rigida nostra politica No-Log che vede la totale assenza di registri e simili.

Con un singolo account, è possibile proteggere fino a 7 dispositivi incluse piattaforme come:

Windows

Linux

macOS

Android

iPhone

Android TV

Amazon Fire TV

Apple TV

e altri ambienti.

Il tutto è reso particolarmente sicuro dalla crittografia AES a 256 bit oltre a varie opzioni di protezione dai leak, incluse anche altre funzioni di sicurezza tra come lo split tunneling e il kill switch. Le prestazioni elevate e il sistema di protezione rispetto alle reti Wi-Fi pubbliche, sono altri vantaggi considerevoli legati a CyberGhost.

Infine, va tenuto anche conto dell'assistenza. Questa è attiva 24 ore su 24, sia tramite chat che via posta elettronica, offrendo pieno supporto ai clienti.

Ancora più sorprendente è il prezzo: grazie allo sconto dell'83% è possibile ottenere tutta la protezione di CyberGhost per appena 1,99 euro al mese. Di fatto, poco più di un caffè al bar.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

