Cyberattacchi zero-day: il rapporto di Google evidenzia le responsabilità di alcuni governi

Le vulnerabilità zero-day continuano a rappresentare una delle minacce più insidiose nel panorama della sicurezza informatica globale. Nonostante un calo numerico rispetto all'anno precedente, con 75 attacchi registrati nel 2024 contro i 98 del 2023, queste falle critiche nei sistemi di sicurezza rimangono al centro delle strategie offensive di cybercriminali e attori statali. Oltre il 60% degli attacchi ha colpito infrastrutture aziendali, dimostrando che il rischio informatico non accenna a diminuire.

Questi exploit, che sfruttano vulnerabilità software sconosciute agli sviluppatori prima che possano essere corrette, rappresentano uno strumento chiave per operazioni di spionaggio informatico, sabotaggio e furto di dati sensibili. Sebbene le difese si stiano rafforzando, il fenomeno resta un elemento centrale nel panorama della cybersecurity, richiedendo attenzione costante e approcci innovativi per contrastarlo.

Attori statali in prima linea

Le potenze internazionali giocano un ruolo determinante nella corsa agli armamenti digitali. Il recente rapporto del Google Threat Intelligence Group ha evidenziato come Cina e Corea del Nord siano state responsabili di almeno cinque attacchi significativi. In particolare, la Corea del Nord si è distinta per l'acquisizione di informazioni riservate e per operazioni finanziarie illecite. Anche la Russia, con tre attacchi di alto profilo documentati, conferma l’evoluzione delle sue capacità offensive nel cyberspazio.

Oltre agli attori statali, le organizzazioni criminali indipendenti continuano a rappresentare una minaccia crescente. La loro sofisticazione tecnica è ormai paragonabile a quella delle agenzie governative, rendendo il crimine informatico una questione di primaria importanza per la sicurezza globale.

Tecnologia e cloud nel mirino

L’ecosistema tecnologico resta il bersaglio privilegiato dei cybercriminali. Nonostante una riduzione degli attacchi su Chrome vulnerabilità (11 rispetto ai 17 dell'anno precedente), il sistema operativo Windows ha registrato un preoccupante aumento, passando da 17 a 22 Windows difetti critici sfruttati. Questo trend evidenzia come gli aggressori stiano diversificando i loro obiettivi per massimizzare l’impatto.

Particolarmente allarmante è l’attenzione verso i servizi cloud e le infrastrutture di rete. Prodotti come Ivanti cloud attacchi sono stati frequentemente presi di mira, dimostrando un cambiamento strategico da parte degli attaccanti. L’obiettivo è colpire nodi critici delle infrastrutture digitali globali, aumentando così la portata e la gravità degli attacchi.

Lo spionaggio digitale e le prospettive future

Il mercato degli spyware commerciali continua a prosperare, con oltre la metà delle vulnerabilità scoperte impiegate in operazioni di intelligence e sorveglianza. Questo fenomeno non solo solleva interrogativi tecnici, ma anche etici, riguardo alla crescente capacità di monitoraggio e controllo da parte di governi e attori privati.

Nonostante queste preoccupazioni, ci sono segnali positivi. Le crescenti difficoltà nel trovare nuove vulnerabilità testimoniano l’efficacia degli sforzi dei produttori di software nel rafforzare la sicurezza dei propri prodotti. La diminuzione degli attacchi contro browser e dispositivi mobili suggerisce che le strategie difensive stanno iniziando a dare risultati concreti.