Cyberattacchi in crescita: proteggi la tua PMI con Norton Small Business

Ogni giorno le aziende italiane subiscono attacchi informatici. Un fenomeno in costante crescita non solo per l’aumento dei tentativi di frode da parte degli hacker, ma anche perché spesso mancano strumenti adeguati a garantire a tutti i collaboratori di un team di lavoro la sicurezza di cui hanno bisogno. Da questo punto di vista Norton Small Business è una soluzione ideale per le PMI potendo ottenere una protezione completa su tutti i dispositivi aziendali. Ora è in offerta a partire da 69,99€ l’anno grazie agli sconti fino al 35%.

La soluzione che si adatta alle esigenze della tua impresa

Il primo grande vantaggio di Norton Small Business è la capacità di proteggere i dispositivi aziendali senza richiedere competenze informatiche. Anche l’utente meno esperto o il professionista specializzato in altri settori, può avere la tranquillità di lavorare senza rischi per la sicurezza dei dati su cui lavora. Ogni piano Norton Small Business ti consente di:

Ottieni una protezione informatica sempre attiva per i tuoi dispositivi aziendali

Ricevi supporto tecnico aziendale e assistenza da esperti per i virus

Lavora ed esegui operazioni bancarie online in modo più sicuro con il nostro browser protetto

Conserva le password e i nomi utente nel nostro vault crittografato

Chiudi le falle nella sicurezza con la funzionalità automatica Gestore aggiornamenti

Rendi i PC più affidabili con le nostre funzionalità di pulizia e ottimizzazione

Monitora le violazioni dell’identità dei dipendenti nel dark web (5 contatti)

Esegui il backup di un massimo di 250 GB di dati nel nostro cloud sicuro

Norton Small Business può essere acquistato per 6, 10 o 20 dispositivi a 69,99€ con un risparmio del 35%. Norton Small Business Premium – che aggiunge anche la VPN, Driver Update (per migliorare le prestazioni del PC) e 500 GB di spazio di archiviazione in cloud – può essere attivato su 10 o 20 dispositivi a 139,99€ l’anno con uno sconto del 30%.

Non lasciare che la sicurezza della tua azienda sia in pericolo, non mettere a repentaglio i sacrifici fatti in questi anni e attiva ora Norton Small Business per proteggere il tuo lavoro, i tuoi clienti e i tuoi dipendenti.

