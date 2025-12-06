Cyber Week Hostinger: sito web professionale a soli 1,95€ al mese

Se vuoi offrire alla tua attività una presenza online efficace e curata, Hostinger ti propone una soluzione completa per la creazione di siti web. Durante laCyber Week, puoi approfittare di un’offerta esclusiva con sconto dell’85%, a partire da 1,95€ al mese, comprensivi di 2 mesi extra gratuiti e dominio incluso. Lo strumento integra intelligenza artificiale, che ti aiuta a generare contenuti, ottimizzare la SEO e creare immagini personalizzate in modo semplice e veloce.

Website Builder Premium: tutti gli strumenti che ti servono

Con il piano Website Builder Premium avrai a disposizione tutto ciò che ti serve per sviluppare un sito web professionale, sia per promuovere prodotti e servizi sia per valorizzare la tua immagine online. Tra le principali funzionalità:

Creazione e gestione di fino a 25 siti web .

50 caselle di posta elettronica gratuite per un anno.

Editor drag and drop intuitivo, con oltre 150 template professionali già pronti.

Integrazioni di marketing , app per Google Ads e possibilità di modificare il sito da dispositivi mobile.

Dominio gratuito incluso nell’offerta e garanzia di rimborso di 30 giorni.

Supporto clienti 24/7, sempre a tua disposizione.

Con la promozione Cyber Week, oltre allo sconto dell’85%, ottieni 2 mesi extra gratuiti, rendendo il piano ancora più conveniente. L’aspetto più innovativo di Hostinger è rappresentato dagli strumenti AI. Con AI Website Builder, puoi pubblicare un sito completo in pochi minuti, con testi unici, immagini personalizzate e ottimizzazione SEO integrata. Ti basta rispondere ad alcune domande guidate dall’intelligenza artificiale e il tuo sito sarà pronto per essere online. Se desideri funzionalità più avanzate, Website Builder Business ti permette anche di generare immagini, blog, loghi e prodotti, integrare un e-commerce completo con oltre 100 metodi di pagamento, tutto a 3,99€ al mese. Durante la Cyber Week, puoi approfittare dello sconto dell’85%, dei 2 mesi extra gratuiti e del dominio incluso, per avviare la tua presenza online in modo conveniente e immediato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.