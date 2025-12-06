Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Cyber Week Hostinger: sito web professionale a soli 1,95€ al mese

Con Hostinger puoi costruire un sito web completo in pochi minuti, grazie a strumenti AI. Offerta Cyber Week a 1,95€/mese ancora per poco tempo!
Cyber Week Hostinger: sito web professionale a soli 1,95€ al mese
Con Hostinger puoi costruire un sito web completo in pochi minuti, grazie a strumenti AI. Offerta Cyber Week a 1,95€/mese ancora per poco tempo!
Roberta Bonori
Pubblicato il 6 dic 2025
Link copiato negli appunti

Se vuoi offrire alla tua attività una presenza online efficace e curata, Hostinger ti propone una soluzione completa per la creazione di siti web. Durante laCyber Week, puoi approfittare di un’offerta esclusiva con sconto dell’85%, a partire da 1,95€ al mese, comprensivi di 2 mesi extra gratuiti e dominio incluso. Lo strumento integra intelligenza artificiale, che ti aiuta a generare contenuti, ottimizzare la SEO e creare immagini personalizzate in modo semplice e veloce.

Crea il tuo sito con Hostinger

Website Builder Premium: tutti gli strumenti che ti servono

Con il piano Website Builder Premium avrai a disposizione tutto ciò che ti serve per sviluppare un sito web professionale, sia per promuovere prodotti e servizi sia per valorizzare la tua immagine online. Tra le principali funzionalità:

  • Creazione e gestione di fino a 25 siti web.

  • 50 caselle di posta elettronica gratuite per un anno.

  • Editor drag and drop intuitivo, con oltre 150 template professionali già pronti.

  • Integrazioni di marketing, app per Google Ads e possibilità di modificare il sito da dispositivi mobile.

  • Dominio gratuito incluso nell’offerta e garanzia di rimborso di 30 giorni.

  • Supporto clienti 24/7, sempre a tua disposizione.

Con la promozione Cyber Week, oltre allo sconto dell’85%, ottieni 2 mesi extra gratuiti, rendendo il piano ancora più conveniente. L’aspetto più innovativo di Hostinger è rappresentato dagli strumenti AI. Con AI Website Builder, puoi pubblicare un sito completo in pochi minuti, con testi unici, immagini personalizzate e ottimizzazione SEO integrata. Ti basta rispondere ad alcune domande guidate dall’intelligenza artificiale e il tuo sito sarà pronto per essere online. Se desideri funzionalità più avanzate, Website Builder Business ti permette anche di generare immagini, blog, loghi e prodotti, integrare un e-commerce completo con oltre 100 metodi di pagamento, tutto a 3,99€ al mese. Durante la Cyber Week, puoi approfittare dello sconto dell’85%, dei 2 mesi extra gratuiti e del dominio incluso, per avviare la tua presenza online in modo conveniente e immediato.

Crea il tuo sito con Hostinger

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Hosting IONOS: primo anno gratuito grazie alla nuova promozione
Hosting

Hosting IONOS: primo anno gratuito grazie alla nuova promozione
Reinventati online: con IONOS costruisci il tuo sito da solo e con budget ridotto
Hosting

Reinventati online: con IONOS costruisci il tuo sito da solo e con budget ridotto
Oggi è il Black Friday: gli hosting di Hostinger a meno di 2€/mese
Hosting

Oggi è il Black Friday: gli hosting di Hostinger a meno di 2€/mese
Oggi il Black Friday di IONOS regala gli hosting per un anno
Hosting

Oggi il Black Friday di IONOS regala gli hosting per un anno