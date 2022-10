Cyber Month Deal: proteggi i tuoi file con NordLocker e risparmia il 53%

La sicurezza online dovrebbe essere una priorità per chiunque frequenti, anche occasionalmente, la rete. Pensare che i criminali informatici siano interessati solo a frodi e denaro delle vittime è sbagliato: al giorno d'oggi, anche le informazioni e i dati privati sono una preda ambita.

In questo contesto foto e video privati, così come documenti e altri tipi di file, possono essere un obiettivo concreto per hacker e figure simili. D'altro canto, gli attacchi di tipo ransomware (tanto diffusi ultimamente) si basano proprio sul blocco di file importanti e sulla richiesta di un riscatto.

A livello pratico dunque, avere a disposizione uno spazio cloud adeguatamente protetto come quello proposto da NordLocker può essere molto utile. Stiamo parlando di un luogo in cui è possibile mettere al sicuro i file più preziosi, rendendoli accessibili da qualunque luogo ma allo stesso tempo mantenendoli off-limits per gli hacker.

A rendere ancora più interessante questo servizio, come vedremo a breve, è un'offerta legata al Cyber Month Deal.

Con NordLocker i tuoi file sono al sicuro ma allo stesso tempo accessibili ovunque

Con NordLocker è possibile organizzare un proprio archivio file privato accessibile attraverso attraverso browser Web o via app desktop e mobile.

I dati qui presenti, vengono protetti attraverso crittografia end-to-end, in modo che neanche NordLocker conosce cosa gli utenti caricano sul proprio spazio. Nonostante ciò, il possessore di un account può condividere i file su più dispositivi.

Ciò comporta dei grandi vantaggi non solo per quanto riguarda la sicurezza, permettendo di evitare la perdita di file in caso di guasti tecnici locali (come un hard disk che si rompe). Una soluzione ideale dunque per effettuare backup e per sapere con certezza che i file conservati in questo spazio sono protetti sotto ogni punto di vista.

Come se non bastasse, grazie al Cyber Month Deal è possibile ottenere NordLocker risparmiando il 53% sul prezzo di listino. Ciò significa che attualmente questo servizio è disponibile, per il piano da 2 TB, al prezzo di 6,99 dollari al mese.

Tenendo conto dell'assistenza (disponibile 24 ore su 24) e dell'ampio spazio a disposizione, questa offerta appare a dir poco imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.