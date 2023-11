CYBER MONDAY MANIA: Amazon regala 5 gadget tech, prezzo massimo 13,99€

In occasione di questo Cyber Monday 2023, abbiamo stilato una lista di 5 gadget tech che, su Amazon, sono scontati a prezzi davvero folli; il massimo che spenderete saranno 13,99€. Andiamo a scoprire questi fantastici prodotti a prezzi bassissimi.

Amazon Outlet: prezzi da Cyber Monday per 5 gadget tech

I gadget selezionati sono stati scelti considerando la percentuale di prezzo e, in particolar modo, la loro natura utile ma curiosa per un costo finale davvero basso. Bando alle ciance ed ecco i gadget in questione:

Amazon - Adattatore Ethernet per Fire TV : tramite questo adattatore potrete collegare direttamente via cavo, il vostro dispositivo Fire TV al router. Prezzo finale 13,99€ e sconto attivo del 18%.

Accendino Elettrico USB: con un design antivento, questo accendino elettrico garantisce praticità e semplicità d'uso. Sconto del 15% e prezzo finale 8,87€.

Mouse Amazcase: mouse dal design accattivante con rifiniture a LED. Il prezzo d'acquisto, grazie allo sconto del 15% è davvero ridicolo: solo 7€.

Amazon Smart Plug: la presa intelligente brandizzata Amazon che vi aiuterà a rendere la vostra casa ancora più smart è un accessorio assolutamente fondamentale in una casa che vuole essere sempre più all'avanguardia. Lo sconto, poi, ha del clamoroso: 48% per un costo finale irrisorio, 12,99€.

Miracase Porta Cellulare Auto: si tratta di un gadget molto utile soprattutto nell'utilizzo di Maps durante i vostri viaggi e spostamenti. Da utilizzare, ovviamente, con criterio e accuratezza, senza perdere mai l'attenzione nei confronti della strada e della guida! Sconto attivo del 15% e prezzo totale di 9,41€.

Questi erano 5 gadget che, in occasione del Cyber Monday, sono soggetti a sconti davvero folli, il più costoso vi verrà a costare 13,99€... serve aggiungere altro? Grandi occasioni!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.