Cyber Monday FOLLE: su eBay il Samsung Galaxy S23 Ultra è IN SCONTO del 40%

La gamma di telefoni Samsung è estremamente diversificata e include una vasta gamma di modelli, dai dispositivi entry-level a quelli di fascia alta. Il Samsung Galaxy S23 Ultra è sicuramente un esponente dei top di gamma dell'azienda che, in occasione di questo Cyber Monday, viene proposto al 40% di sconto su eBay per un costo finale di 889,90€.

40% di sconto sul Samsung Galaxy S23 Ultra: Cyber Monday Mania

Il Samsung Galaxy S23 Ultra si presenta come un'eccezionale fusione di innovazione e prestazioni, elevando l'esperienza degli utenti. Il dispositivo vanta un schermo eccezionale con una risoluzione nitida di 3088 x 1440 pixel su un ampio display da 6.8 pollici. La sua frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz assicura un'esperienza visiva fluida e reattiva.

Alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 2 per Samsung Galaxy con 8 core, questo smartphone offre prestazioni straordinarie, garantendo una navigazione senza sforzi e una gestione efficiente delle applicazioni. Il sistema operativo Android 12 aggiunge un tocco di modernità e funzionalità avanzate, arricchendo l'interazione dell'utente con il dispositivo.

Per quanto riguarda la fotografia, l'S23 Ultra non delude. La fotocamera principale presenta una combinazione straordinaria con una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, una fotocamera grandangolare incredibile da 200 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Questa potente configurazione offre la possibilità di catturare dettagli sorprendenti in ogni scatto. La fotocamera frontale da 12 MP assicura, invece, selfie di alta qualità.

La batteria da 5000 mAh garantisce un'affidabile durata durante la giornata, consentendo di sfruttare appieno tutte le funzionalità del dispositivo. Le dimensioni compatte lo rendono comodo da tenere in mano, mentre la sicurezza è garantita attraverso il riconoscimento dell'impronta digitale e la resistenza all'acqua. Inoltre, l'inclusione della S Pen aggiunge un elemento di praticità, offrendo nuove possibilità di espressione e produttività.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è soggetto ad un maxi sconto del 40% su eBay in occasione del Cyber Monday: prezzo finale 889,90€.

