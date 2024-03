Customer Lockbox di Windows 365 renderà più sicuri PC Cloud

Microsoft ha ampliato l’accesso ai servizi Windows 365, che offrono PC Cloud con Windows 11, ad aziende e organizzazioni. Questi potrebbero essere utilizzati soprattutto per lo smart working. La società di Redmond ha aggiunto una nuova funzionalità per Windows 365 che consentirà agli utenti di Cloud PC di avere un più controllo se non si desidera condividere l’accesso per problemi di servizio. Si tratta della funzionalità Customer Lockbox Windows 365, già disponibile a livello globale. In un post sul blog, Microsoft ha descritto il suo funzionamento. Come ricorda l’azienda, a volte gli ingegneri del supporto Microsoft potrebbero aver bisogno di accedere al servizio Cloud PC di un'azienda o di un'organizzazione per trovare e risolvere un problema. Tuttavia, grazie a Customer Lockbox gli utenti possono consentire ai dipendenti dell'assistenza di svolgere questo tipo di lavoro o negare tale richiesta. In quest’ultimo caso gli utenti avrebbero il pieno controllo dei contenuti.

Customer Lockbox: come attivare la funzionalità su PC Cloud

Gli amministratori globali dei PC Cloud possono configurare questa funzionalità tramite l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. Possono quindi accedere al menu Impostazioni, quindi fare clic su Impostazioni organizzazione e poi su Sicurezza e privacy. Infine, basterà fare semplicemente clic su Customer Lockbox. La finestra mostrerà una casella di controllo denominata “Richiedi approvazione per tutte le richieste di accesso ai dati”. Gli amministratori possono fare clic sulla casella e quindi, se un dipendente del supporto Microsoft desidera accedere a tali PC Cloud, l'amministratore riceverà un avviso e-mail con tale richiesta. L'amministratore può infine decidere se approvare o no l’accesso al PC Cloud.

L'archivio protetto dei clienti di Windows 365 è già disponibile per tutte le organizzazioni con un abbonamento a Microsoft 365 E5 o Office 365 E5 senza costi aggiuntivi. Infine, è disponibile anche per altri piani Microsoft 365, solo se gli utenti attivano funzionalità aggiuntive di protezione e conformità delle informazioni (o conformità avanzata).